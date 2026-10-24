El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que, si gobierna en la próxima legislatura, reforzará y blindará en la Constitución el derecho al aborto y mantendrá “en pie como una conquista” el derecho a la eutanasia.

El líder socialista ha hecho este anuncio en un mitin de precampaña celebrado en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada, donde ha alertado de los recortes en derechos sociales y económicos que, a su juicio, aplicaría un Gobierno del PP o de Vox encabezado por Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal.

Tras pedir el voto para el PSOE, ha sido tajante: “ Feijóo es el envoltorio y Abascal el regalo, y hay regalos que no merece la pena abrir ”.

El PSOE se vuelca en Andalucía de cara al 29N

Sánchez ha acudido al mitin acompañado por la vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y por el secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado por la provincia, Pedro Fernández.

Se trata de su segundo gran acto de precampaña en Andalucía, después del celebrado el pasado día 10 en Dos Hermanas (Sevilla), uno de los grandes feudos socialistas.

Los socialistas intensifican su presencia en el territorio de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Fuente: EFE EFE/ Miguel Ángel Molina

La dirigente andaluza ha insistido desde la convocatoria electoral en que Andalucía será decisiva el 29N, ya que es la comunidad que más diputados elige: 60 de los 350 del Congreso.

El presidente ya se volcó en la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que participó en varios mítines junto a Montero. En aquellos comicios, el PSOE andaluz se mantuvo como segunda fuerza, pero cosechó el peor resultado de su historia en escaños, con 28, dos menos que en 2022.

Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución

El jefe del Ejecutivo ha defendido sin fisuras los logros sociales de su Gobierno frente a los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy y los que, según dijo, podrían llegar con PP y Vox. Como en la legislatura no salió adelante la reforma constitucional para blindar el aborto, el líder socialista se ha comprometido a aprobarla en la próxima.

El mitin tuvo, además, un marcado tono emocional. Los tres dirigentes socialistas lucieron camisetas blancas con el lema “la fuerza del amor” en rojo, y durante el acto una ‘kiss cam’ proyectó en pantalla a parejas del público besándose, una semana después de que el presidente hiciera una declaración pública de amor a su esposa, Begoña Gómez.

Sánchez instó a los asistentes a movilizarse el 29N “por lo nuestro y lo de todos”, porque, recalcó, estas elecciones “van de si avanza el pasado o seguirá avanzando España”.

“Cada vez que Feijóo habla, sube el pan”

El líder socialista ha sido especialmente duro con el presidente del PP, a quien acusó de banalizar y mercadear con los derechos de las mujeres.

“No sé si lo de Feijóo es insolencia o sectarismo”, afirmó, antes de reprocharle que se declare feminista por haberse criado entre mujeres: “Ser feminista no es criarse entre mujeres, ser feminista no es recortar el derecho de las mujeres. Sobre el derecho y el cuerpo de las mujeres ningún hombre jamás va a volver a opinar y a controlarlos ”.

“Cada vez que Feijóo habla, sube el pan”, ironizó también Sánchez, quien aseguró que el candidato popular “pisa muchos charcos”, como cuando confundió en una entrevista reciente el salario medio con el mínimo.

Además, se burló de que Feijóo y Abascal evitaran fotografiarse con el presidente argentino, Javier Milei, durante su reciente viaje a España: “Todo para no hacerse una foto y que no nos demos cuenta de que pertenecen al mismo club, el de la motosierra y los recortes”.

Los “ultras miran a España”, según Sánchez

Sánchez sostuvo que, en apenas tres semanas de precampaña, la derecha y la ultraderecha ya han dejado ver una lista “interminable” de recortes. “No proponen una alternancia, sino una involución”, zanjó.

También se preguntó también por qué dirigentes como Milei o Donald Trump “miran a España”, y él mismo se respondió: “Vienen porque este Gobierno y esta nación, España, es la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio que ellos esparcen”.

Andalucía, la comunidad que más diputados elige, se convierte en un escenario clave de la campaña. Fuente: EFE EFE/ Miguel Ángel Molina

Torres confía en repetir el resultado de 2023

Mientras tanto, en Canarias, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vaticinado que el PSOE repetirá los resultados de 2023 y volverá a gobernar, porque frente a las propuestas del Ejecutivo de Sánchez “está la nada y el vacío”.

Durante la presentación de los candidatos socialistas al Congreso y al Senado por el archipiélago, recordó que hace tres años muchos pronosticaban una mayoría absoluta del PP o un Gobierno con Vox.

El ministro también criticó a Feijóo por no pronunciarse sobre asuntos como las pensiones, el salario mínimo o las bajas laborales, y afirmó que su única propuesta “es la del insulto y la descalificación”.

Frente a ello, aseguró que los socialistas harán “juego limpio” y saldrán a ganar las elecciones del 29 de noviembre, una cita para la que el PSOE intensifica ya su presencia en todo el territorio.