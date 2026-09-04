Oficial | Estos trabajadores tienen 20 horas de permiso retribuido al año y pueden acumular hasta 100: qué requisito deben cumplir (foto: ChatGPT)

Miles de trabajadores en España pueden disponer de 20 horas anuales de permiso retribuido para formación profesional sin perder parte de su salario. Además, cuando estas horas no se utilizan, pueden acumularse durante un período máximo de cinco años, lo que permite alcanzar hasta 100 horas.

El derecho está recogido en el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece un requisito de contar con al menos un año de antigüedad en la empresa. La formación elegida, además, debe estar vinculada con la actividad que desarrolla la compañía.

Esto significa que no se trata de un permiso genérico para realizar cualquier curso o estudio. El objetivo es facilitar la formación profesional para el empleo y permitir que los trabajadores continúen desarrollando competencias relacionadas con su actividad laboral.

Qué trabajadores tienen derecho a las 20 horas de permiso retribuido

El requisito básico es que el empleado tenga como mínimo un año de antigüedad en la empresa. A partir de ese momento, el Estatuto reconoce 20 horas anuales retribuidas destinadas específicamente a formación profesional para el empleo.

Además, el curso o actividad formativa debe guardar relación con la actividad de la empresa. Por ejemplo, no bastaría con solicitar este permiso para realizar una formación completamente ajena al ámbito profesional en el que trabaja la persona.

Al tratarse de un permiso retribuido, estas horas no implican una reducción salarial para el trabajador. La legislación busca facilitar así que los empleados puedan seguir formándose sin tener que elegir necesariamente entre asistir a un curso relacionado con su trabajo o mantener su remuneración.

Los convenios colectivos pueden desarrollar las condiciones concretas para ejercer este derecho. Cuando el convenio no establece cómo debe disfrutarse, trabajador y empresa deben acordar el modo de utilizar las horas.

Oficial | Estos trabajadores tienen 20 horas de permiso retribuido al año y pueden acumular hasta 100: qué requisito deben cumplir (foto: ChatGPT) ChatGPT

Cómo se pueden acumular hasta 100 horas de formación

Una de las principales ventajas del permiso es que las 20 horas no utilizadas pueden acumularse durante un máximo de cinco años. De esta forma, un trabajador que reúna las condiciones y vaya acumulando íntegramente el derecho puede llegar a disponer de hasta 100 horas retribuidas de formación.

La normativa también establece que el derecho se considera cumplido cuando el empleado puede participar en acciones de formación profesional dentro de un plan desarrollado por iniciativa de la empresa o comprometido mediante negociación colectiva. Esas horas pueden computar dentro del permiso.

Sin embargo, la formación que la empresa está obligada a proporcionar por otras leyes no puede descontarse de estas 20 horas. Por tanto, no toda capacitación organizada por el empleador consume necesariamente este permiso.

Cómo pedir el permiso retribuido de formación a la empresa

El primer paso consiste en comprobar qué establece el convenio colectivo aplicable, ya que la negociación colectiva puede determinar la manera de ejercer este derecho, los procedimientos y las condiciones para organizar las horas de formación.

Si el convenio no regula la cuestión, el Estatuto de los Trabajadores determina que la forma concreta de disfrutar el permiso debe establecerse de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario.

También será necesario que la formación solicitada pueda encuadrarse dentro de la formación profesional para el empleo vinculada a la actividad empresarial. Por eso, la existencia del permiso no implica que la empresa deba aceptar cualquier curso elegido sin relación con su actividad.

Así, un trabajador que lleve al menos un año en la misma empresa puede contar con 20 horas retribuidas cada año para continuar su formación profesional y, si no las utiliza inmediatamente, acumularlas durante un máximo de cinco años hasta alcanzar potencialmente las 100 horas.