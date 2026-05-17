La empresa automotriz Nissan ha dado a conocer cuál ha sido su modelo más vendido hasta el presente en España. Se trata de un coche híbrido SUV, que exhibe un diseño renovado y tecnología avanzada para sus usuarios. En este sentido, han comunicado que el Nissan Qashqai fue el modelo más vendido de Nissan en España en 2025. La marca cerró el ejercicio con 38.254 unidades comercializadas en el país, un 10% más que en 2024, impulsada principalmente por el Qashqai, que alcanzó las 19.556 unidades. Por detrás se situaron el Nissan Juke, con 10.096 unidades, y el X-Trail, con 4.454 unidades. Por su parte, este modelo está disponible con tracción en dos o cuatro ruedas y cuenta con motorización híbrida y e-POWER, ambas con etiqueta ECO para no enfrentar restricciones de acceso a las zonas de bajas emisiones. En España, el Nissan Qashqai se comercializa actualmente con un precio de partida de 32.722 euros, correspondiente a la versión 1.33 DIG-T de 158 CV con acabado Acenta. La gama 2026 llega hasta los 47.188 euros en la variante e-Power de 190 CV con acabado Tekna Premium, según precios vigentes desde abril de 2026, sin incluir descuentos ni promociones. Como referencia alternativa de mercado, Coches.net muestra para mayo de 2026 un rango algo distinto, de 31.200 a 47.450 euros, probablemente incluyendo configuraciones/ofertas comerciales. El diseño de la nueva generación del Qashqai, SUV líder en el mercado, resalta por su renovada moderna parrilla frontal y la última tecnología en faros LED, tanto en las unidades frontales como en las traseras. Adicionalmente, el parachoques trasero presenta innovadores detalles que, combinados con las opciones de llantas de aleación de 46 cm (18 pulgadas), 50 cm (20 pulgadas) o las aerodinámicas de 48 cm (19 pulgadas), otorgan un aspecto distintivo y atractivo al vehículo. Su funcional bandeja del maletero con doble fondo facilita la ocultación de objetos que no se utilizan diariamente, como el paraguas o el parasol. Adicionalmente, los acabados suaves de la tapicería y los asientos garantizarán que cada viaje sea más confortable. El reciente Nissan Qashqai se presenta con una innovadora propuesta tecnológica que transforma la experiencia de conducción. Su sistema NissanConnect Services garantiza un viaje más seguro, confortable y conectado, permitiendo al usuario fusionar su vida digital con el vehículo. En este contexto, sus características tecnológicas abarcan: Google Assistant: permite el control del automóvil mediante comandos de voz, lo que facilita la gestión de la navegación, las llamadas, los mensajes y la climatización, todo ello sin causar distracciones. Google Maps: proporciona navegación con información sobre el tráfico en tiempo real y la posibilidad de acceder a rutas previamente guardadas, sin requerir la conexión del dispositivo móvil. Google Play: ofrece acceso a más de 70 aplicaciones, tales como aparcamiento y podcasts, utilizando la conexión del vehículo. Consumo medio: entre 4,5 y 4,6 l/100 km. Tipo de combustible: híbrido (gasolina - eléctrico). Versiones disponibles: e-POWER Gen3 190 CV (140 kW) 4x2 y e-POWER Gen3 Modo Sport 205 CV (151 kW) 4x2. Emisiones: desde 102 g/km de CO2, entre las más bajas del segmento.