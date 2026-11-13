Cuando alguien me pide consejo para comprar camioneta, suelo empezar con una advertencia: no soy experto automotriz. Quizá por eso tampoco pregunto primero cuánto quiere gastar, sino algo más básico: ¿para qué la va a usar de lunes a domingo?

Esa pregunta me volvió a la cabeza al revisar dos apuestas de Nissan: Nissan Kicks y Nissan Frontier Pro PHEV. Ojo: estos dos vehículos no compiten entre sí; responden a rutinas distintas. Y vistos juntos, dicen mucho de cómo una marca líder intenta llegar a más tipos de conductor.

Y ahí está lo interesante. Más que escoger cuál es “mejor”, la pregunta es para quién tiene sentido cada una.

Nissan Kicks juega del lado conocido. Su nueva generación creció y utiliza un motor 2.0 litros de 142 caballos con transmisión CVT. Esta transmisión ha sido polémica en otras instancias, pero sería injusto juzgar cualquier vehículo solo por sus siglas y Nissan ha invertido miles de horas de pruebas en su versión CVT.

En este caso, lo relevante es el conjunto. Nissan Kicks no pretende ser un SUV de grandes prestaciones. La apuesta está en tener suficiente motor y espacio para el uso cotidiano, con un rendimiento oficial de 18.6 kilómetros por litro y una autonomía calculada de hasta 837 kilómetros por tanque.

Luego está Nissan Frontier Pro PHEV, y ahí cambia el guion.

El enchufe cambia la pregunta

Frontier Pro PHEV es la primera pickup híbrida enchufable de Nissan. Tiene 350 caballos de fuerza y promete hasta 75 kilómetros en modo EV (eléctrico) antes de que la gasolina vuelva a ocupar un lugar central.

Pero intentar resumirla en caballos y autonomía sería perder de vista el punto.

Una pickup híbrida enchufable plantea una decisión distinta. Con su hermana Nissan Frontier V6 uno podría preguntarse para qué querría 310 caballos si buena parte de nuestras vidas ocurre entre casa, oficina y supermercado. Con esta versión ocurre algo curioso: precisamente esos trayectos cortos pueden justificar parte de la tecnología.

Hay una condición importante: tener dónde enchufarla.

Si no puedes cargarla regularmente, una de las principales razones para pagar por una PHEV empieza a diluirse. Y esa me parece una pregunta mucho más útil que discutir durante horas si 350 caballos son muchos o pocos.

La pelea por el comprador

Después está el precio. Nissan Frontier Pro PHEV empieza en 899,900 pesos y llega a 969,900 pesos en versión Platinum. Nissan Kicks, en otro segmento y con otra misión, ha tenido descuentos superiores a 100,000 pesos en algunas versiones sujetos a financiamiento de la marca.

Ahí las dos camionetas empiezan a contar una historia que va más allá de ellas.

Nissan conserva 17.2% del mercado mexicano con 197,080 unidades vendidas entre enero y septiembre. Sin embargo, mientras la industria avanzó 5% en ese periodo, la marca creció apenas 0.3%. O sea, el líder también tiene que competir.

Y lo hace no solamente moviendo precios. También ampliando la oferta, electrificando productos y tratando de encontrar compradores con necesidades cada vez más específicas.

Por eso no me quedaría con Nissan Kicks o Nissan Frontier Pro PHEV por sus caballos, pantallas o siglas. Nissan Kicks tiene lógica principalmente urbana. Nissan Frontier Pro PHEV amplía la ecuación hacia carretera, trabajo y carga, pero añade una variable que puede definir la compra: el enchufe.

Dos camionetas, miles de caminos y la misma regla antes de firmar: primero dime para qué la quieres.