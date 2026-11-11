México fue elegido como el primer mercado de América Latina para recibir la Frontier PRO PHEV.

Nissan comienza a encontrar algo de aire después de un periodo marcado por la presión sobre sus ventas, la rentabilidad y la necesidad de adelgazar su estructura. La primera mitad de su año fiscal 2026 dejó una señal relevante: el recorte de costos empieza a reflejarse en los números, aunque la recuperación todavía está lejos de ser pareja entre mercados.

Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre, la automotriz registró ventas globales de 1.41 millones de vehículos e ingresos consolidados por 6.072 billones de yenes. Convertidos a dólares al tipo de cambio de referencia del 11 de noviembre, de 158.84 yenes por dólar, equivalen a unos 38,200 millones de dólares.

El dato que mejor retrata el cambio se nota en la operación. Nissan pasó de una pérdida operativa de 27,700 millones de yenes un año antes a una ganancia de 80,000 millones, alrededor de 504 millones de dólares. La mejora interanual fue equivalente a aproximadamente 678 millones de dólares.

Detrás de ese avance aparece Re:Nissan, el plan con el que la compañía intenta recuperar competitividad y reducir estructuralmente su base de costos. Solo en la primera mitad del ejercicio, la estrategia generó ahorros adicionales por 110,000 millones de yenes, unos 693 millones de dólares.

En el reporte se observan claroscuros. Estados Unidos y Japón mantienen un mejor impulso, mientras China continúa siendo uno de los principales dolores de cabeza de Nissan, en un mercado atravesado por una competencia intensa y el crecimiento de los vehículos de nueva energía. La compañía redujo su expectativa de ventas globales a entre 2.97 millones y 3 millones de unidades, aunque mantuvo su previsión anual de beneficio operativo en 200,000 millones de yenes, unos 1,260 millones de dólares.

México acelera el nuevo mapa de Nissan

En medio de ese ajuste global, México adquiere relevancia desde otra trinchera: producto y electrificación.

El país fue elegido como el primer mercado de América Latina para recibir la Frontier PRO PHEV, la primera pickup híbrida enchufable de Nissan. La apuesta no es menor porque lleva la electrificación a uno de los segmentos donde la compañía conserva una presencia particularmente reconocible en la región.

La camioneta tuvo además más de 100,000 kilómetros de pruebas y puesta a punto considerando las condiciones de manejo de México y otros mercados latinoamericanos. Nissan reporta para el modelo una autonomía total cercana a 1,000 kilómetros.

Más que un lanzamiento aislado, la Frontier PRO PHEV muestra cómo Nissan intenta reconstruir su posición desde dos extremos: recortar donde necesita recuperar rentabilidad y acelerar producto allí donde todavía encuentra espacio para crecer.

México queda justamente en esa segunda categoría.

El fabricante llegará así a 2027 con algo más de oxígeno financiero, pero también con una prueba pendiente: demostrar que los ahorros de Re:Nissan pueden convertirse en una recuperación sostenible del negocio y no únicamente en una mejora conseguida a golpe de tijera.