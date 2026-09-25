Estos son los supermercados más baratos de España en 2026: se pueden ahorrar hasta 4381 euros al año. Fuente: Shutterstock

Elegir bien el supermercado puede suponer una diferencia considerable a final de año. El nuevo estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa el ahorro medio posible entre el establecimiento más barato y el más caro en 1310 euros anuales.

La diferencia es todavía mayor en algunas ciudades. En Madrid capital, el ahorro potencial puede alcanzar los 4381 euros al año, según los datos recopilados por la organización.

El estudio de 2026 vuelve a situar a Dani como la cadena con los precios más bajos, mientras que Family Cash y Tifer ocupan las siguientes posiciones. Entre los establecimientos concretos, el Alcampo del centro comercial Bonaire, en Aldaia (Valencia), vuelve a aparecer como el más barato de los analizados.

Cuáles son los supermercados más baratos de España en 2026

La clasificación de OCU funciona mediante un índice de precios. La cadena o establecimiento más barato recibe un valor de 100 y el resto se compara con esa referencia.

En 2026, Dani mantiene el índice 100 y vuelve a ocupar la primera posición entre las cadenas más económicas. Después aparecen Family Cash y Tifer, ambas con un índice de 102.

Alcampo y Supeco, con un índice de 103, completan el grupo de enseñas con menor nivel de precios según el estudio.

En el extremo opuesto se encuentra Sánchez Romero, que alcanza un índice de 176.

La clasificación general queda así entre las cadenas con mejores precios:

Dani: índice 100.

Family Cash: índice 102.

Tifer: índice 102.

Alcampo: índice 103.

Supeco: índice 103.

La organización advierte, no obstante, de que el supermercado más barato puede variar según la localidad, ya que no todas las cadenas tienen presencia en las mismas zonas.

Qué supermercado concreto es el más barato de 2026

Además de comparar cadenas, OCU analiza establecimientos específicos. El supermercado con el nivel de precios más bajo entre los estudiados vuelve a ser el Alcampo del centro comercial Bonaire, en Aldaia (Valencia).

Los hipermercados Alcampo continúan apareciendo entre las opciones más económicas en numerosas localidades, aunque OCU señala que su liderazgo es menos amplio que en años anteriores.

Otra de las grandes novedades de 2026 es el avance de Lidl. La cadena aparece como la alternativa más económica en 60 de las localidades analizadas, frente a solo 18 en el estudio anterior.

También Mercadona duplica el número de localidades en las que aparece como la opción con mejor nivel de precios, mientras que Supeco pasa de 18 a 28.

Cuánto se puede ahorrar eligiendo el supermercado más barato

El ahorro medio calculado por OCU alcanza los 1310 euros al año entre comprar en el establecimiento más barato y hacerlo en el más caro disponible. Sin embargo, esa cifra cambia mucho de una ciudad a otra.

Infografía El Cronista España

En Madrid capital, la diferencia potencial asciende a 4381 euros anuales. En Alcobendas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón también supera los 4270 euros, en buena medida por la coexistencia de establecimientos con niveles de precios muy distintos.

En otras localidades como Las Palmas de Gran Canaria, Castellón, Zaragoza, Toledo, Molina de Segura, Fuengirola o Vigo, el margen de ahorro ronda entre 1950 y 2150 euros al año.

En Barcelona, la diferencia se sitúa aproximadamente en 1823 euros anuales.

En el otro extremo aparece Mieres, Asturias, donde la diferencia entre establecimientos ronda los 381 euros al año.

Qué ciudades tienen los supermercados más baratos

OCU también elabora una clasificación según el nivel medio de precios de cada localidad.

Torrent, en Valencia, vuelve a ser la localidad más barata, con índice 100. Le siguen Villarreal y Santa Pola, ambas con índice 101.

Entre las localidades con menores precios tienen una presencia destacada municipios de la Comunidad Valenciana y Andalucía.

En el otro extremo aparecen Getxo, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, con índice 114.

Entre las capitales de provincia, Barcelona es la más cara, con índice 110, seguida de Bilbao y San Sebastián, ambas con 109.

Qué supermercados han bajado más sus precios

El estudio también permite observar cómo ha evolucionado cada cadena respecto a 2025.

En la cesta general, Carrefour Market reduce sus precios un 2,7%, mientras que Lidl lo hace un 1,9%, Mercadona un 1,8% y Aldi un 1,4%.

El comportamiento es todavía más llamativo en la cesta económica, formada por los productos más baratos disponibles en cada establecimiento.

En esta categoría, Carrefour Market registra una caída del 12,4%, Mercadona del 5,6%, Lidl del 4,7% y Aldi del 1,7%.

Esto explica en parte por qué cadenas con una red amplia de establecimientos han ganado terreno en el ranking durante 2026.

La compra es casi un 40% más cara que en 2021. La comparación a largo plazo muestra una subida mucho mayor. Desde 2021, el precio medio de los productos incluidos en la Cesta OCU se ha incrementado un 39,5%. Los frescos acumulan una subida del 44% y las carnes del 46,8%.

Algunos productos incluso cuestan más del doble que cinco años atrás. El café molido mezcla económico acumula una subida del 142%, los huevos de tamaño M del 135%, los huevos L del 123% y el chocolate con leche del 101%.

Solo tres de los productos comparables con 2021 cuestan menos: el detergente para ropa, el yogur natural Danone y la bebida de arroz.

Infografía El Cronista España

Cómo hizo OCU el ranking de supermercados de 2026

Para elaborar el estudio, OCU visitó 690 establecimientos en 38 ciudades, además de supermercados online, durante abril y mayo de 2026. La organización comparó cuatro cestas diferentes.

La principal, denominada Cesta OCU, está formada por 244 productos de alimentación, droguería e higiene e incluye tanto marcas de fabricante como marcas blancas.

También se analizó una cesta exclusivamente de productos frescos, otra de primeras marcas y una cesta económica con 90 productos básicos, seleccionando en cada establecimiento la alternativa de menor precio.

Con esos datos, OCU asigna índices que permiten comparar establecimientos y cadenas. Un supermercado con índice 110, por ejemplo, tiene precios aproximadamente un 10% superiores a los del establecimiento que obtiene el índice 100.