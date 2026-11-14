Un speakeasy de Minneapolis en 1920, durante los primeros años de la Prohibición en Estados Unidos.

La casa parecía una vivienda más de Los Ángeles, construida en los años 30 y con el estilo español que caracteriza a muchas propiedades de esa época, hasta que una reforma sacó a la luz un lugar que nadie esperaba encontrar. Debajo del suelo de un armario había una trampilla que, al abrirse, dejó al descubierto una escalera y un pequeño ambiente subterráneo que conservaba una barra, estantes y apliques en las paredes.

La propiedad está ubicada en Reynier Village, un barrio de casas de estilo español que, según la inmobiliaria ACME Real Estate, limita con Beverlywood, y fue construida en 1930. Según Elite Agent, que cita a Newsweek, quien la compró no la había visto en persona y encontró la trampilla durante los trabajos de reforma. El agente inmobiliario Jose Prats mostró el hallazgo en un video de TikTok y lo presentó como un posible speakeasy de la época de la Prohibición.

La trampilla estaba escondida debajo del armario

La primera señal no estaba en el sótano ni detrás de una pared, sino en el primer dormitorio. El suelo del armario tenía una abertura que podía levantarse y que daba acceso a una escalera de madera que descendía hacia un espacio mucho más elaborado de lo que cualquiera habría esperado encontrar debajo de una vivienda.

Al bajar aparecía una habitación pequeña, con ladrillos y paneles de madera, según describe Apartment Therapy, con una barra, estantes traseros para exhibir o guardar botellas y varios apliques en las paredes que, según Prats, parecían tener unos cien años. La inmobiliaria añade que los paneles de madera se abrían para mostrar estantes ocultos donde, según el anuncio, se escondían botellas de whisky y ginebra.

“Fue impactante”, dijo Prats a Newsweek. El agente comparó el hallazgo con los pequeños sótanos que suelen aparecer debajo de las viviendas de California, de unos dos metros y medio por lado, y señaló que aquel espacio era mucho más que eso.

El edificio del antiguo San Marcos Hotel, cuyo sótano funcionó como un bar clandestino durante la Prohibición. Marine 69-71 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Un bar oculto en plena época de la Prohibición

La vivienda había sido construida en 1930, cuando la Prohibición todavía estaba vigente en Estados Unidos, y la inmobiliaria describió el lugar como un speakeasy de los años 30 y señaló que la habitación secreta había aparecido durante la renovación y se había conservado intacta durante décadas. La Prohibición federal rigió entre 1920 y 1933, y los speakeasies eran los locales donde se vendían bebidas alcohólicas de forma ilegal, como los que hoy se recrean en algunos bares secretos.

La ubicación de la entrada ayudaba a mantener el secreto: el acceso estaba debajo del armario de un dormitorio y conducía directamente hacia el espacio subterráneo, de modo que desde el resto de la vivienda no resultaba evidente que allí existiera un bar.

No todos están convencidos de que el lugar sea tan antiguo como se presenta. Apartment Therapy señala que el espacio tiene algunas bombillas y cableado modernos, algo que sugiere que anteriores propietarios podrían haberlo conocido y usado. Por su parte, Hunker recoge las dudas de usuarios de TikTok, que notaron que las bombillas indican que el espacio fue modernizado en los últimos cincuenta años aproximadamente.

No es la única vez que una reforma saca a la luz sorpresas en una casa: en otros casos los obreros encontraron un tesoro de oro en Bélgica o una cartera perdida 51 años antes bajo el suelo de una vivienda.

La casa volvió a venderse con su secreto incluido

El descubrimiento no quedó limitado al momento de la reforma. La vivienda fue puesta a la venta en abril de 2023 por USD 1.499.000, y la descripción del anuncio convirtió el espacio oculto en uno de sus principales atractivos. Se vendió en mayo de 2023 por USD 1.782.000 según el registro MLS (1,8 millones según los registros públicos), después de una venta anterior por 1,1 millones registrada en diciembre de 2022.

La propiedad tiene tres dormitorios, dos baños y unos 1.425 pies cuadrados, equivalentes a aproximadamente 132 metros cuadrados, y fue construida originalmente en 1930. En la descripción de la venta, el bar escondido aparece como una de las características singulares de la vivienda, junto con la arquitectura española y los elementos originales que se conservaron en la restauración.

El hallazgo también circuló en redes sociales después de que Prats mostrara el lugar en su cuenta de TikTok. En el video se ve la abertura en el suelo del armario y la escalera que baja hasta el bar subterráneo.