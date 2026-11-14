El hallazgo aporta información sobre la recuperación de los ecosistemas marinos después de la extinción masiva del Devónico tardío. Imagen ilustrativa.

Un equipo de investigadores de las universidades de Oviedo, Valencia y la UNED descubrió en Covadonga (Asturias) un diente fósil de un tiburón superdepredador que dominó los océanos hace unos 331 millones de años. El animal, que podía medir entre cinco y seis metros de longitud, se encontraba entre los mayores depredadores marinos de su época.

El hallazgo amplía la distribución geográfica conocida de un género extinto de tiburones y aporta nuevas pistas sobre la recuperación de los ecosistemas marinos después de una de las grandes extinciones de la historia de la Tierra. El fósil pertenece al género Carcharopsis y fue localizado en una formación rocosa próxima a la Basílica y el Santuario del Real Sitio de Covadonga, informó este martes la agencia de noticias EFE.

Cómo era el tiburón superdepredador que vivió hace 331 millones de años

El fósil fue descubierto por geólogos de la ONG Geólogos del Mundo en una losa de caliza griotte, conocida como Roja Covadonga. Aunque el ejemplar estaba fragmentado, los investigadores consiguieron reconstruirlo y estudiarlo mediante microtomografía computarizada, una técnica no destructiva que permite observar su estructura interna en tres dimensiones.

El diente tiene una altura de 43 milímetros, el tamaño máximo registrado hasta ahora para este género. Su corona presenta una cúspide ancha y curvada, bordes doblemente aserrados y pequeñas microserraciones de esmalte similares a las que tienen los dientes del tiburón tigre actual.

Estas características apuntan a una dieta hipercarnívora. Además, a partir de modelos matemáticos basados en las proporciones corporales de tiburones actuales, los científicos estimaron que el animal podía alcanzar entre cinco y seis metros de longitud.

La investigadora de la Universidad de Oviedo Silvia Blanco Ferrera destacó que la conservación del diente y el análisis mediante microtomografía permitieron estudiar su estructura interna sin dañar el fósil y obtener información difícil de conseguir con técnicas convencionales.

Un equipo de investigadores de las universidades de Oviedo, València y la UNED ha identificado en Covadonga (Asturias) un diente fósil de un tiburón superdepredador de unos 331 millones de años de antigüedad. EFE/ Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

El hallazgo en Covadonga amplía la distribución de este género extinto

El descubrimiento supone el primer registro de Carcharopsis en el norte del antiguo continente de Gondwana. Hasta ahora, sus fósiles se habían encontrado casi exclusivamente en el sur de Laurussia, en territorios que actualmente corresponden a Norteamérica y Europa.

El estudio, publicado el 10 de noviembre en la revista científica Journal of Palaeogeography, amplía así el conocimiento sobre la distribución geográfica de este género y aporta nuevas evidencias sobre la presencia de grandes depredadores en los ecosistemas marinos del Carbonífero.

Por su parte, el investigador Javier Sanz López señaló que el hallazgo permite comprender mejor la reorganización de los ecosistemas marinos después de la crisis biológica de finales del Devónico, conocida como evento Hangenberg.

La reconstrucción del fósil también permitió analizar la red de canales vasculares de la dentina y la morfología de la corona, dos características fundamentales para estudiar la anatomía de estos animales extintos.

El hallazgo amplía la distribución geográfica conocida de este género y aporta información sobre la recuperación de los ecosistemas marinos tras una de las grandes extinciones de la historia de la Tierra. EFE/ Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

Qué revela el fósil sobre la recuperación de los océanos tras una gran extinción

El diente tiene una antigüedad correspondiente al Subperíodo Misisípico del Carbonífero, una etapa marcada por la recuperación de la biodiversidad marina después de la crisis del Devónico tardío, considerada una de las cinco mayores extinciones de la historia de la vida en los océanos.

Según los autores de la investigación, la presencia de este gran depredador durante aproximadamente doce millones de años refleja la reconstrucción de las cadenas tróficas marinas tras aquella catástrofe biológica.

Sin embargo, el género Carcharopsis experimentó un declive posterior que coincidió con los cambios ambientales de la crisis del Carbonífero medio.

De esta manera, el fósil encontrado en Covadonga no solo aporta información sobre uno de los mayores depredadores marinos de su época, sino que también permite reconstruir cómo evolucionaron los ecosistemas oceánicos durante millones de años después de una de las grandes crisis de biodiversidad del planeta.