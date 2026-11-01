La crisis de Ceuta generó 45,3 millones de euros en gastos extraordinarios para la ciudad autónoma, según la estimación del Gobierno local. El coste corresponde a las necesidades adicionales que surgieron tras la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio y afectó a distintos servicios públicos municipales.

El importe asciende a 45.320.000 euros y contempla tanto gastos ya realizados como previsiones hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, informó la agencia de noticias EFE este domingo. Sin embargo, la cifra no incluye la atención a los menores extranjeros ni las pérdidas económicas de la Autoridad Portuaria, las empresas y el conjunto de la economía local.

Los servicios más afectados fueron la limpieza, la alimentación y la recuperación de espacios públicos

La partida más elevada corresponde al área de medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas, que concentra 31,7 millones de euros, aproximadamente el 70% del importe total contabilizado.

Dentro de este apartado, la recuperación medioambiental de playas y montes representa uno de los capítulos más importantes, con una asignación de siete millones de euros. También se contemplan actuaciones extraordinarias relacionadas con la limpieza urbana, la gestión de residuos y el mantenimiento de instalaciones críticas.

El informe refleja así el esfuerzo adicional que tuvo que asumir la Administración local para recuperar y mantener distintos espacios públicos después de los acontecimientos de finales de julio.

La limpieza urbana y la recuperación de playas y montes concentraron las partidas más elevadas del presupuesto adicional. Reduan

Sanidad y servicios sociales: 9,9 millones para alimentación y prevención sanitaria

El segundo bloque con mayor impacto económico corresponde a sanidad y servicios sociales, con una valoración conjunta de 9,9 millones de euros, equivalente al 21,8% del total.

La alimentación representa la mayor parte de esta partida, con una previsión de 7,5 millones de euros destinados a cubrir las necesidades generadas por la emergencia. A esta cantidad se suman 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio, con el objetivo de reforzar la protección de la salud pública.

El documento también contempla recursos para los servicios funerarios. En concreto, incluye 1,15 millones de euros para obras de emergencia destinadas a ampliar el cementerio y adquirir material relacionado con estas actuaciones. Se han previsto 200.000 euros para la atención a fallecidos y otros 600.000 euros para reforzar la seguridad en los cementerios.

La seguridad de los centros educativos requirió una previsión de gasto de 1,3 millones de euros. EFE

La seguridad de los colegios y la suspensión de la Feria también elevaron el coste

El impacto de la crisis también alcanzó al ámbito educativo. Según el informe del Gobierno ceutí, las necesidades extraordinarias en este sector ascienden a 1.480.000 euros.

La mayor parte de este presupuesto, 1,3 millones de euros, se destina a reforzar la seguridad de los centros educativos y garantizar la protección de los colegios.

Otra de las consecuencias económicas recogidas en el documento fue la suspensión de las actividades de la Feria. Esta decisión generó una previsión de indemnizaciones de 690.000 euros.

El informe no incluye todas las pérdidas económicas de la crisis

De los 45,32 millones de euros contabilizados por el Gobierno de Ceuta, 40,67 millones corresponden a gasto corriente, mientras que los 4,65 millones restantes se clasifican como inversiones.

Las cifras proceden de un informe de cuatro páginas elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital y remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre los acontecimientos que desencadenaron la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

El documento comprende un período de cinco meses, desde la crisis de finales de julio hasta el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, combina necesidades de gasto que ya se han producido con previsiones para los meses restantes del ejercicio.

El Ejecutivo ceutí advierte de que los 45,32 millones de euros reflejan exclusivamente las necesidades extraordinarias de los servicios y actuaciones identificados por la Administración local. Por este motivo, no constituyen una cifra definitiva del impacto económico de los acontecimientos.