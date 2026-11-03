En esta noticia Klar busca concentrar más operaciones en su aplicación

Klar incorporó el pago de servicios y recargas de tiempo aire a su aplicación mediante una integración tecnológica con tapi, con la que busca ampliar las operaciones cotidianas que sus usuarios pueden realizar desde el celular y reducir la dependencia del efectivo.

La funcionalidad permitirá a los 7 millones de usuarios de la plataforma financiera realizar pagos de luz, agua, internet y telefonía, así como recargas para las principales operadoras del país, directamente desde la aplicación y con confirmación inmediata de las operaciones.

La integración utiliza la infraestructura de tapi, compañía especializada en conectar bancos e instituciones financieras con proveedores de servicios para habilitar pagos y cobros en México y América Latina.

“Que una de las plataformas de servicios financieros con más usuarios de México opere su servicio de pago de servicios y recargas sobre nuestra infraestructura refleja hacia dónde va tapi: convertirnos en la infraestructura estándar de pagos de servicios para las instituciones financieras de la región”, señaló Kevin Litvin, cofundador y CBO de tapi.

Klar busca concentrar más operaciones en su aplicación

La incorporación responde a la intención de Klar de ampliar los servicios disponibles dentro de su plataforma y facilitar que los usuarios concentren sus operaciones financieras en un solo canal.

“En Klar trabajamos para que nuestros usuarios resuelvan su vida financiera completa con nosotros, desde el celular, y el pago de servicios es una de las operaciones más recurrentes de ese día a día”, afirmó Daniel Benavides, Chief Revenue Officer de Klar.

El directivo agregó que la integración con tapi permitió incorporar un catálogo amplio de servicios y recargas sin añadir pasos adicionales a la experiencia de los clientes.

Como parte de los siguientes desarrollos, ambas compañías trabajan en nuevas funcionalidades, entre ellas una agenda de servicios y pagos automáticos, que permitirán programar operaciones recurrentes y evitar que los usuarios tengan que recordar cada mes sus fechas de vencimiento.

Con esta alianza, tapi también amplía su red de instituciones financieras en México, al ofrecer su infraestructura a bancos y fintechs que buscan incorporar pagos de servicios y recargas a sus canales digitales.