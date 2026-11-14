El cajón inferior de muchas cocinas puede servir para guardar utensilios o, en ciertos modelos, para mantener calientes los platos.

En muchas cocinas, el estrecho cajón que está debajo del horno es el lugar elegido para guardar bandejas, fuentes y algún que otro plato de repuesto. Con tantas opciones de almacenamiento en una cocina, desde especieros giratorios hasta cestas extraíbles, se agradece cualquier espacio extra.

Sin embargo, según explica Real Homes, en algunos modelos ese cajón tiene un uso completamente distinto. Se trata de un cajón calentador, pensado para mantener calientes los platos recién preparados o las guarniciones mientras se termina de servir la mesa.

Esa función varía de un modelo a otro y no todos los hornos la incluyen, por lo que conviene saber qué tipo de cajón hay en casa antes de llenarlo de ollas o de intentar calentar una comida.

Un cajón calentador para mantener la comida lista

El cajón que se encuentra justo debajo de muchos hornos eléctricos puede usarse para mantener la comida caliente. En esos casos, incluso puede haber una etiqueta en el panel de control que diga “cajón calentador”, un detalle que ayuda a reconocerlo.

Su utilidad se nota sobre todo cuando hay invitados. Permite cocinar por tandas y dejar listo el plato principal mientras se sirve el resto, o conservar la cena caliente si alguien de la casa todavía no llegó. Es una ayuda frente a los malabares de última hora cuando hay que preparar varios platos a la vez.

Algunos modelos incluyen un cajón calentador que aprovecha el calor residual para dejar la comida lista para servir. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Cada fabricante le da un uso distinto

Katie Georgeson, directora de marca de las empresas británicas de electrodomésticos Belling y Stoves, explicó que “la función del cajón del horno varía ligeramente de un modelo a otro, por lo que siempre es útil consultar con el fabricante”. En las cocinas Belling, el cajón inferior sirve tanto para almacenar alimentos como para calentar platos, gracias al calor residual que recoge de los hornos principales.

En la gama Stoves, en cambio, el cajón está diseñado como horno de cocción lenta y cuenta con una función específica para ello. Cuando no se usa, también puede servir como espacio de almacenamiento, y otras cavidades del horno ofrecen funciones para fermentar pan y calentar platos.

No todos los hornos lo tienen

No todos los modelos incluyen un cajón calentador. Según Snopes, un breve análisis de los hornos disponibles en HomeDepot.com encontró 87 modelos con un cajón de almacenamiento integrado y apenas 19 con un cajón calentador. Estos cajones suelen estar incluidos, aunque no siempre, en los hornos independientes.

Con el tiempo, esta función se volvió más accesible. Muchas cocinas que se venden hoy traen un cajón calientaplatos en lugar del de almacenamiento, y también pueden comprarse por separado para integrarlos en los muebles de cocina.

Antes de usar el cajón, conviene consultar el manual del fabricante para saber qué función cumple. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Precauciones para usarlo con seguridad

Este cajón no está diseñado para cocinar. Por eso no conviene meter allí alimentos que no estén muy calientes, ya que las bacterias pueden proliferar a bajas temperaturas y provocar una intoxicación alimentaria.

Si el cajón es calentador, se calienta, así que también hay que evitar guardar objetos de plástico o papel. Si en cambio es solo para almacenamiento, puede usarse para guardar los utensilios de cocina que se quiera, a menos que el manual indique lo contrario. Ante la duda, lo más fácil es revisar el manual del electrodoméstico en casa.