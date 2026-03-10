La académica Etna Aída Peña Ramos, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), ha expuesto en su portal web la función del colágeno en el organismo y los aspectos a considerar respecto a las cápsulas que se comercializan con la promesa de incorporar dicha proteína. Asimismo, los expertos en nutrición han revelado cuáles son los alimentos que contienen colágeno y que deberían ser incorporados a la dieta para preservar y mantener la salud de la piel. La CIAD explicó que el colágeno es una proteína exclusivamente de origen animal que provee la estructura de “los tejidos en los que está presente” y es una de las que más abunda en el organismo. Además, detallaron que existen distintos tipos (I, II, III e IV) y que el colágeno aporta la unidad estructural de la piel, músculos, huesos, articulaciones, dientes, venas y arterias. En primer lugar, los expertos en nutrición han indicado que los alimentos que son ricos en colágeno incluyen la carne, gelatina, caldo de carne y vísceras. Asimismo, enfatizaron que aquellos individuos que deseen aumentar la producción de esta proteína deben consumir glicina y prolina, las cuales se encuentran en los siguientes alimentos: Además, para facilitar una adecuada síntesis de colágeno, es necesario incorporar a la dieta nutrientes como la vitamina C, zinc y cobre. Este último se puede encontrar en el cacao, vísceras, nueces, lentejas y ajonjolí. Sin embargo, la CIAD destacó que existe “poca evidencia científica” que demuestre que el consumo directo de colágeno beneficie a la salud de la piel, dado que, al ser digerido, se descompone en sus aminoácidos constitutivos. No obstante, se afirma que es "altamente recomendado" incluir en la dieta alimentos que “fomenten la síntesis de colágeno”. A pesar de que han demostrado aportes que mejoran la piel, músculos y articulaciones, dichos hallazgos se han realizado bajo patrocinio de las empresas que los producen. Por ello, aconsejan un consumo precavido, aunque todavía no se hayan reportado efectos secundarios por su ingesta. Por otro lado, los especialistas mencionaron que los suplementos con esta proteína se han vuelto muy populares bajo la premisa de que ayudarán a retrasar los signos de la edad, pero que hay pocos estudios que demuestren su efectividad.