El hallazgo del siglo | Arqueólogos chinos hallan una colección de tesoros enterrados que cambiará la historia. (Fuente: archivo).

En esta noticia Hallan más de 600 artefactos en nuevo yacimiento chino

Un equipo de arqueólogos chinos ha realizado un notable descubrimiento en un nuevo yacimiento al este del país, donde se han encontrado más de 600 reliquias de la era neolítica. Este hallazgo “permite recorrer 6 milenios de civilización”, según lo indicado por Global Times y representa un avance significativo en los estudios históricos de esta era.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, el sitio arqueológico se localiza en un distrito de la ciudad de Ningbo y abarca casi 8000 metros cuadrados. Fue identificado en junio de 2022, aunque las excavaciones no iniciaron hasta febrero de este año.

Desde entonces, los investigadores han hallado lo que describen como una “auténtica colección de tesoros“, con más de 600 objetos que datan desde el periodo Hemudu (5.500-3.300 a.C.) hasta la dinastía Song (960-1127 d.C.).

Esta serie de hallazgos prehistóricos “permiten conocer más sobre la evolución cultural de la civilización china desde la era neolítica Hemudu a las culturas Tang (618-907 d.C.) y Song", afirmó el director de la excavación, Ding Fengya, citado por el rotativo.

Como detalla el Instituto de Investigación de Patrimonio Cultural de Ningbo, “todos estos objetos ilustran las formas de asentamiento en las planicies de la cuenca del río Fenghua, lo que ayudará a trazar un mapa del desarrollo cultural en la región y a estudiar los cambios en cada asentamiento”.

Arqueólogos chinos hallan una colección de tesoros enterrados que cambiará la historia. (Fuente: Shutterstock).

De la cultura Hemudu se encontraron tumbas, recipientes de madera, vallas de protección de ese mismo material y vestigios de fogatas y de la Liangzhu (3400-2250 a.C.) se identificaron construcciones con una o varias estancias, así como tumbas.

Del periodo de los Reinos Guerreros se hallaron piezas “menaje de porcelana y barro y de las dinastías Han (206 a.C-220 d.C.) y Seis (220-589), estructuras, tumbas, fogones, menaje, cerámica y componentes arquitectónicos como teselas y ladrillos”.

Mientras, de las dinastías Tang y Song se catalogaron cerámicas con lacado de celadón y porcelanas blancas.