Esta es la filosofía griega que transformará tu vida: no es el estoicismo.

A menudo, al reflexionar sobre la filosofía griega, nuestra mente tiende a asociarse rápidamente con el estoicismo o, quizás, con el platonismo. Sin embargo, existe una escuela de pensamiento que, aunque menos reconocida, ofrece enseñanzas igualmente valiosas para la vida contemporánea: el epicureísmo.

Fundado por Epicuro en el siglo IV a.C., el epicureísmo es una filosofía que se enfoca en la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad a través de la satisfacción de deseos simples, el entendimiento del mundo y la conexión con otros.

Aquí hay algunos principios del epicureísmo que podrían ‘salvar’ tu vida en un mundo moderno lleno de complicaciones:

La búsqueda de placeres sencillos: a diferencia de la concepción errónea de hedonismo desenfrenado, los epicúreos buscan placeres sencillos y naturales. Una comida con amigos, la contemplación de la naturaleza, la lectura de un buen libro. Estos placeres sencillos, según Epicuro, son la clave para una vida feliz.

Evitar el dolor innecesario: la vida ya tiene suficientes desafíos, por lo que no tiene sentido añadir más a través de deseos insaciables o relaciones tóxicas. En lugar de ello, deberíamos aprender a evitar fuentes de dolor innecesario y complicaciones que no nos aportan verdadero valor.

Entendimiento del mundo: Epicuro creía en la importancia de entender el mundo a través de la razón y la ciencia. Al comprender cómo funciona el mundo, podemos liberarnos de supersticiones y miedos irracionales que nos impiden vivir plenamente.

Amistad como esencial para la vida buena : para Epicuro, la amistad no era solo un lujo, sino una necesidad para una vida buena. En la compañía de buenos amigos, encontramos apoyo, amor y una fuente de verdadero placer.

Afrontar la muerte sin temor: una de las contribuciones más destacadas del epicureísmo es su perspectiva sobre la muerte. Epicuro enseñaba que no deberíamos temer a la muerte, ya que cuando existimos, la muerte no está, y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. En otras palabras, la muerte no es algo que debamos experimentar, por lo que el temor a ella es infundado.

