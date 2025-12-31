A menudo, al reflexionar sobre la filosofía griega, nuestra mente tiende a asociarse rápidamente con el estoicismo o, quizás, con el platonismo. Sin embargo, existe una escuela de pensamiento que, aunque menos reconocida, ofrece enseñanzas igualmente valiosas para la vida contemporánea: el epicureísmo.
Fundado por Epicuro en el siglo IV a.C., el epicureísmo es una filosofía que se enfoca en la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad a través de la satisfacción de deseos simples, el entendimiento del mundo y la conexión con otros.
Esta es la filosofía griega que transformará tu vida
Aquí hay algunos principios del epicureísmo que podrían ‘salvar’ tu vida en un mundo moderno lleno de complicaciones:
- La búsqueda de placeres sencillos: a diferencia de la concepción errónea de hedonismo desenfrenado, los epicúreos buscan placeres sencillos y naturales. Una comida con amigos, la contemplación de la naturaleza, la lectura de un buen libro. Estos placeres sencillos, según Epicuro, son la clave para una vida feliz.
- Evitar el dolor innecesario: la vida ya tiene suficientes desafíos, por lo que no tiene sentido añadir más a través de deseos insaciables o relaciones tóxicas. En lugar de ello, deberíamos aprender a evitar fuentes de dolor innecesario y complicaciones que no nos aportan verdadero valor.
- Entendimiento del mundo: Epicuro creía en la importancia de entender el mundo a través de la razón y la ciencia. Al comprender cómo funciona el mundo, podemos liberarnos de supersticiones y miedos irracionales que nos impiden vivir plenamente.
- Amistad como esencial para la vida buena: para Epicuro, la amistad no era solo un lujo, sino una necesidad para una vida buena. En la compañía de buenos amigos, encontramos apoyo, amor y una fuente de verdadero placer.
- Afrontar la muerte sin temor: una de las contribuciones más destacadas del epicureísmo es su perspectiva sobre la muerte. Epicuro enseñaba que no deberíamos temer a la muerte, ya que cuando existimos, la muerte no está, y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. En otras palabras, la muerte no es algo que debamos experimentar, por lo que el temor a ella es infundado.
En una era dominada por el consumismo, las redes sociales y la constante comparación, las enseñanzas de Epicuro nos invitan a volver a lo básico, a valorar los pequeños momentos y a buscar una vida llena de significado y autenticidad.