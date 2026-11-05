La Guardia Civil advierte sobre un hábito cotidiano que puede poner en riesgo la privacidad.

La Guardia Civil española ha lanzado una advertencia sobre un hábito cotidiano que puede poner en riesgo la privacidad: descartar las cajas de los envíos al contenedor sin retirar antes las etiquetas de los paquetes.

Según ha alertado el organismo, los datos personales del destinatario pueden quedar expuestos si los embalajes se desechan sin eliminaros. “Tu nombre, dirección y teléfono pueden seguir ahí”, explicaron el 3 de noviembre, a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

¿Qué recomienda la Guardia Civil?

Si la caja se deposita directamente en un contenedor sin retirar esa información, cualquier persona podría acceder a esos datos. Por eso, la Guardia Civil insiste en comprobar el embalaje antes de desecharlo y no limitarse a tirar el cartón sin revisar su contenido.

En ese contexto, pidieron revisar las etiquetas antes de deshacerse de las cajas y recomendaron retirar o destruir cualquier información personal que figure en ellas para evitar que quede a la vista de otras personas. “La privacidad también se protege fuera de Internet”, recordaron.

🗑️ Tiras una caja al contenedor. Pero antes de hacerlo, mira la etiqueta. Tu nombre, dirección y teléfono pueden seguir ahí, a la vista de cualquiera. 📦 Retira o destruye las etiquetas con datos personales antes de desechar los embalajes. ✅La privacidad también se protege fuera de Internet. #Prevención #Privacidad — Guardia Civil (@guardiacivil) November 3, 2026

¿Cómo eliminar las etiquetas de los paquetes antes de tirarlos?

La Guardia Civil recomienda deshacerse de las etiquetas con información personal antes de tirar los embalajes. Para hacerlo, se pueden seguir algunas medidas sencillas:

Despegar la etiqueta : retirarla por completo de la caja antes de depositarla en el contenedor.

Cortar los datos personales : utilizar unas tijeras para dividir la etiqueta en trozos pequeños.

Destruir la información : comprobar que el nombre, la dirección y el teléfono no puedan leerse.

Eliminar los restos: evitar que la etiqueta completa o fragmentos que permitan identificar los datos queden expuestos.

La Guardia Civil insiste en comprobar el embalaje antes de desecharlo. Shutterstock

La Guardia Civil advierte de otros riesgos relacionados con paquetes de envíos

La Guardia Civil española ha lanzado una advertencia sobre una práctica que puede parecer inofensiva, pero que podría tener graves consecuencias legales. El 20 de octubre, através de su cuenta oficial de TikTok, alertaron sobre las ofertas de dinero a cambio de recoger paquetes de desconocidos, una estrategia que podría utilizarse para introducir droga en España.

Aceptar este tipo de encargos sin conocer el contenido del envío puede implicar a una persona en una investigación por tráfico de drogas e incluso llevarla a prisión. Por eso, las autoridades recomiendan desconfiar de las propuestas que prometen dinero fácil a cambio de realizar una tarea aparentemente sencilla.