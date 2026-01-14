No son medias: este accesorio térmico de Decathlon ofrece comodidad y aporta calor en los pies. (Fuente: Pixabay).

Cuando bajan las temperaturas, mantener los pies abrigados se vuelve clave para el confort diario y para actividades al aire libre. En ese contexto, Decathlon ha sumado a su catálogo en España, un accesorio térmico que no es ropa, pero cumple una función fundamental contra el frío.

Se trata de un complemento pensado para quienes buscan aislamiento térmico sin cambiar de calzado. Gracias a su diseño específico, ayuda a conservar el calor, mejora la comodidad y se adapta a distintas tallas, convirtiéndose en una opción práctica para el uso cotidiano en condiciones de tiempo invernal.

¿Cuál es el accesorio térmico que protege del frío en los pies?

Las Plantillas de Montaña y Trekking Aptonia Hike 120 Warm Cálida están fabricadas con una estructura de fieltro que actúa como barrera térmica frente al frío.

Además, cuentan con un revestimiento que aporta comodidad y mejora la sensación de abrigo durante su uso, tanto en caminatas ocasionales como en actividades de iniciación al trekking.

De ese modo, para conseguir un ajuste perfecto, es necesario retirar la plantilla original del calzado, marcar y recortar la nueva para que se adapte al calzado.

¿Cómo son las plantillas térmicas de Decathlon?

Funciones

Confort: el talón preformado aporta mayor comodidad al pisar.

Absorción del sudor: la estructura de fieltro optimiza la absorción del sudor.

Aporte de calor: el fieltro actúa como aislamiento térmico contra el frío.

Control de olores.

Diseño

Materiales: fieltro y lana acrílica.

Grosor: 5 mm.

Tallas disponibles: 37-39, 40-42, 43-45 y 46-48.

¿Cómo comprarlas en Decathlon?

Las plantillas térmicas se consiguen por 5,99 euros en España. Se trata de una alternativa accesible para sumar calor y comodidad al calzado durante el invierno.

Asimismo, están disponibles con entrega a domicilio, con recepción en tan solo 1 día laborable, o con la opción de recogida en tienda Decathlon cercana, también en un plazo de 1 día laborable.