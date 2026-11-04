El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, ha dimitido tras reunirse con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, según informó El País. Tras la salida de Óscar Puente de la cartera de Transportes, Cuerpo ha asumido la gestión como nuevo ministro interino.

Incluso, el BOE ya ha publicado este miércoles el Real Decreto 974/2026, que formaliza la dimisión de Puente, y el Real Decreto 975/2026, por el que Cuerpo asume el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La salida de Puente se produjo seis días después del accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre, que dejó un balance provisional de 69 fallecidos y 110 personas atendidas por heridas. Una semana después de la tragedia, 22 personas continuaban hospitalizadas, según los últimos datos difundidos este miércoles.

Qué ocurrió antes de la dimisión de Luis Pedro Marco de la Peña

Marco de la Peña acumulaba dos años como presidente de Adif, cargo que asumió el 17 de septiembre de 2024, a propuesta del entonces ministro de Transportes, Óscar Puente.

Durante su mandato, tuvo que enfrentar dos accidentes ferroviarios de gran magnitud en la alta velocidad española: el primero en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos, y el segundo en Urda (Toledo), el pasado miércoles, con un balance de 69 víctimas mortales.

Durante su gestión, Luis Pedro Marco de la Peña enfrentó el accidente ferroviario de Urda. Fuente: EFE Chema Moya

Según informó EFE, Cuerpo había convocado a Marco de la Peña a una reunión después de que durante la jornada se celebrara un Consejo de Administración de Adif en el que no estaba previsto abordar la continuidad del presidente del gestor ferroviario, de acuerdo con fuentes próximas a la compañía.

Durante esa reunión, el Consejo de Administración aprobó un marco de financiación de 20.000 millones de euros hasta 2030, destinado a las actuaciones de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria.

La renuncia de Marco de la Peña se produce apenas un día después de que Óscar Puente anunciara su dimisión como ministro de Transportes. Fuente: EFE J.J.Guillen

La dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda

La renuncia de Marco de la Peña se produce apenas un día después de que Óscar Puente anunciara su dimisión como ministro de Transportes, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Puente aseguró que había tomado la decisión poco después de conocer el accidente de Urda, aunque no la comunicó públicamente hasta el final de su intervención parlamentaria del martes.

El exministro justificó su salida como un ejercicio de responsabilidad política ante los dos siniestros ferroviarios registrados durante su gestión, pese a sostener que no había tenido responsabilidad directa en ellos.

Además de abandonar el Ministerio de Transportes, Puente anunció que renunciaba a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones generales.