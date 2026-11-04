A sus 90 años, el empresario gallego mantiene una posición destacada entre los multimillonarios del mundo.

El empresario español Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, cobró este lunes 2 de noviembre 1617 millones de euros en dividendos, correspondientes al segundo y último pago anual de la compañía textil. Con este ingreso, el propietario de Zara acumula 3234 millones de euros durante 2026, una cifra superior a los 3104 millones que percibió el año pasado.

El desembolso coincide con la publicación de la nueva lista de las mayores fortunas de España, elaborada por Forbes. Según la clasificación difundida el 3 de noviembre, Ortega es la persona más rica del país, con un patrimonio estimado en 125.200 millones de euros, un 13,9% más que en 2025.

A sus 90 años, el empresario gallego mantiene una posición destacada entre los multimillonarios del mundo. Sin embargo, su riqueza no depende únicamente de la multinacional textil: una parte importante de sus ingresos se destina a inversiones inmobiliarias internacionales, que amplían su patrimonio más allá del negocio de la moda.

¿Cuánto dinero tiene Amancio Ortega y qué puesto ocupa entre los más ricos del mundo?

Con este ingreso, el propietario de Zara acumula 3234 millones de euros durante 2026.

De acuerdo con la última edición de la lista Forbes España 2026, Amancio Ortega encabeza por decimotercer año consecutivo la clasificación de las mayores fortunas del país. Su patrimonio alcanza los 125.200 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 42% de la riqueza acumulada por los 100 españoles incluidos en el listado.

A escala internacional, el empresario ocupa el puesto 12 del ranking mundial de multimillonarios de Forbes , según la actualización consultada este miércoles 4 de noviembre, con una fortuna aproximada de 146.500 millones de dólares. Esta clasificación cambia durante la jornada en función de la cotización de las empresas y la valoración de los activos.

Ortega aparece por detrás de Rob Walton, heredero del grupo estadounidense Walmart, y por delante de Jim Walton, también integrante de la familia propietaria de la cadena de supermercados. En las primeras posiciones se encuentran Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Page, cuyas fortunas están vinculadas principalmente a empresas tecnológicas.

La estimación mundial de Forbes y la publicada en España no son directamente equivalentes, ya que utilizan fechas de referencia y criterios de valoración diferentes.

En España, el segundo puesto corresponde a Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, con un patrimonio de 11.500 millones de euros. Le sigue Juan Roig, presidente ejecutivo de Mercadona, cuya fortuna asciende a 9800 millones de euros. El cuarto lugar lo ocupa Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 8100 millones, mientras que Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, completa los cinco primeros puestos con 7800 millones.

¿Por qué Amancio Ortega cobra 3234 millones de Inditex en 2026?

El ingreso millonario procede de la participación del 59,294% que Amancio Ortega mantiene en Inditex mediante las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler. Este porcentaje equivale a cerca de 1848 millones de acciones de la multinacional española.

La compañía aprobó para 2026 un dividendo total de 1,75 euros brutos por acción, distribuido en dos pagos iguales de 0,875 euros. El primero se realizó el 4 de mayo, mientras que el segundo tuvo lugar el lunes 2 de noviembre

El último desembolso incluyó 0,325 euros por acción correspondientes al dividendo ordinario y otros 0,55 euros de carácter extraordinario. De esta manera, Ortega recibió 1617 millones de euros en cada una de las fechas establecidas, hasta completar los 3234 millones del año.

La retribución total supone un incremento del 4,2% respecto al dividendo de 1,68 euros por acción del ejercicio anterior. En conjunto, Inditex destina aproximadamente 5454 millones de euros al reparto entre sus accionistas, de acuerdo con el calendario aprobado por la compañía y comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El reparto se sustenta en los resultados de la multinacional, que cerró su ejercicio 2025 con un beneficio neto récord de 6220 millones de euros, un 6% superior al registrado el año anterior.

Además, su hija Sandra Ortega, propietaria del 5,053% del capital de Inditex, percibirá más de 275 millones de euros en dividendos durante 2026, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden al pago de noviembre.

¿En qué invierte Amancio Ortega los millones que recibe de Inditex?

La estrategia de Pontegadea se concentra principalmente en la compra y gestión de inmuebles no residenciales, especialmente edificios destinados a oficinas. Wikimedia Commons

Aunque Inditex continúa como el principal origen de su fortuna, Amancio Ortega ha construido una de las mayores carteras inmobiliarias privadas de España mediante Pontegadea, su sociedad de inversiones.

El empresario destina parte de los dividendos que obtiene de la compañía textil a la adquisición de edificios de oficinas y otros activos inmobiliarios situados en ubicaciones estratégicas de grandes ciudades internacionales.

Su cartera incluye propiedades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia. A diferencia de las inversiones ligadas al mercado de la moda, estos inmuebles generan ingresos por alquileres y permiten diversificar sus fuentes de rentabilidad.

La estrategia de Pontegadea se concentra principalmente en la compra y gestión de inmuebles no residenciales, especialmente edificios destinados a oficinas. Este modelo ha permitido al fundador de Zara ampliar su patrimonio inmobiliario a lo largo de los años y reducir su dependencia exclusiva de los dividendos de Inditex.

En paralelo, la multinacional mantiene su crecimiento internacional. Durante el primer semestre fiscal de 2026, Inditex registró un beneficio neto de 2980 millones de euros, un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas alcanzaron los 19.755 millones de euros, con un crecimiento del 7,6%, impulsado tanto por las tiendas físicas como por el canal de comercio electrónico.