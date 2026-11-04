Pedro Sánchez ha calificado como un acto de "dignidad política" la renuncia de Óscar Puente.

Pedro Sánchez ha anunciado que el viceministro primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asumirá de forma interina como ministro de la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

En este sentido, el presidente del Gobierno de España ha valorado la “dignidad” de Puente al irse, mientras que el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha calificado su renuncia como un “teatrillo”.

Puente anunció su dimisión al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda que dejó un total de 69 víctimas fatales.

El mensaje de Pedro Sánchez tras la dimisión de Óscar Puente

En una declaración institucional desde La Moncloa recogida por EFE, el secretario general del PSOE expresó que Carlos Cuerpo, el hasta ahora vicepresidente primero del Gobierno, “hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente” .

Asimismo, consideró que la dimisión de Puente es una señal de “enorme respeto” a las víctimas y de “dignidad política”.

En la misma línea, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha descrito la dimisión como un “gesto de dignidad” y empatía hacia las víctimas, además de una “gestión de los tiempos muy inteligente”, al esperar a dimitir tras dar explicaciones parlamentarias.

Por su parte, el líder socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, ha manifestado que “una figura como Óscar Puente no se va de la vida política” y que “será un activo importante” del partido, a pesar de que el antiguo ministro de Transportes ha abandonado su candidatura a diputado por Valladolid.

Las críticas de la oposición por la dimisión de Óscar Puente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la renuncia de Óscar Puente como un “teatrillo” y lo consideró como una “forma indigna de irse”.

Según Feijóo, durante su comparecencia parlamentaria, el exministro había anunciado las reformas que impulsaría desde Transportes, pese a que finalmente comunicó su dimisión en el horario de máxima audiencia o “prime time” de los informativos televisivos.

Asimismo, el líder del PP cuestionó la versión de Puente, quien aseguró que Sánchez se había enterado de su decisión apenas unos minutos antes. En este sentido, Feijóo sostiene que el presidente del Gobierno conocía la renuncia desde aquella mañana.

Por tanto, Feijóo exigió a Sánchez que muestre la misma “dignidad política” que Puente y presente su renuncia.

Otros referentes del PP también se expresaron públicamente tras la dimisión de Puente el pasado martes. María Guardiola, presidenta extremeña, tildó la decisión de “jugada electoralista, como todo lo que hacen Pedro Sánchez y su Gobierno”.

La renuncia de Óscar Puente se produjo seis días después del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo). EFE/Ana Escobar

Por qué dimitió Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda

La renuncia de Óscar Puente se produjo seis días después del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), cuando un tren AVE de Renfe colisionó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía, provocando la muerte de 69 personas y dejando más de 200 heridos.

Según informó EFE, el exministro justificó su decisión al considerar que un responsable de Transportes no puede continuar en el cargo después de dos accidentes ferroviarios de tanta gravedad en menos de un año. Asimismo, anunció que renunciaba a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Aunque Puente aseguró que había tomado la decisión poco después de conocer la tragedia, durante los días posteriores defendió su continuidad en el Ministerio para esclarecer lo ocurrido y ofrecer explicaciones. Finalmente, comunicó su dimisión el martes 3 de noviembre, al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso.