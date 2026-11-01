Cerca de 100 trabajadores se enfrentan a la pérdida de sus empleos tras meses de negociaciones para evitar el cierre. Imagen ilustrativa.

La fábrica de motores de Nidec Motors & Actuators Spain en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) cerrará después de casi 30 años de actividad. La decisión de la multinacional, que mantiene la planta abierta desde 1998, confirma la incertidumbre de cerca de 100 trabajadores que llevan meses luchando por conservar sus puestos de trabajo.

Los empleados se enfrentan ahora a despidos después de años de negociaciones y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Mientras tanto, la producción de la fábrica se trasladará a otras instalaciones de la compañía en Polonia, India y Serbia. El Ayuntamiento ha ofrecido asistencia gratuita a la plantilla para ayudarla a encontrar alternativas laborales.

Nidec confirma el cierre de su fábrica en Barcelona tras casi 30 años de actividad

La decisión de cerrar la planta se conoció después de una reunión celebrada el 16 de octubre entre representantes de los trabajadores, el alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, Juan Carlos Mingueza, y la concejala de Desarrollo Local, Empresa y Empleo, Laura Oliver. Según informó el Ayuntamiento el 27 de octubre de 2026, la dirección de Nidec comunicó su decisión definitiva.

La fábrica, situada en el polígono de Can Vinyals, lleva operativa desde 1998 y cuenta con cerca de un centenar de empleados. Muchos de ellos han desarrollado prácticamente toda su vida laboral en estas instalaciones, por lo que su edad y trayectoria profesional pueden dificultar la búsqueda de un nuevo empleo.

Laura Oliver describió el impacto de la decisión entre los empleados y afirmó que “la plantilla de Nidec está viviendo como tristeza, resiliencia, indignación y lucha esta situación de cierre”.

Desde el consistorio explicaron que habían intentado mediar para encontrar alternativas que permitieran mantener la actividad industrial. Para ello, promovieron reuniones entre la empresa y el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de explorar posibles fórmulas de ayuda.

La fábrica de Santa Perpètua desarrollaba motores para el sector de la automoción. Shutterstock

La plantilla acumula siete ERTE desde 2020 y la producción se trasladará a otros países

El cierre llega después de varios años de dificultades laborales. Según informó el Ayuntamiento en abril de 2026, la fábrica acumulaba siete expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde 2020. La plantilla llevaba seis años haciendo esfuerzos para mantener la actividad y reclamaba un plan industrial que garantizara el futuro de las instalaciones.

En ese contexto, los trabajadores iniciaron una huelga indefinida el 20 de marzo de 2026. Realizaban cuatro horas de paro por turno y se concentraban a las puertas de la fábrica entre las 10 y las 18 horas.

El comité de empresa había presentado distintas propuestas para conseguir un plan industrial de futuro y garantías laborales para el centenar de empleados. Tras meses de negociaciones, consiguió acordar un plan de garantías laborales, aunque la decisión definitiva de la multinacional ha cambiado el escenario y ahora los trabajadores se enfrentan a despidos.

Uno de los principales motivos de preocupación es el traslado de la actividad a otras instalaciones del grupo. Según el Ayuntamiento, la carga de trabajo que hasta ahora se desarrollaba en Santa Perpètua se transferirá a fábricas de Nidec en Polonia, India y Serbia.

Los empleados también defienden el papel que desempeñaba la planta catalana en el desarrollo de motores para el sector de la automoción, tanto para las instalaciones europeas como para las asiáticas de la multinacional.

Cerca de 100 trabajadores se enfrentan a la pérdida de sus empleos tras meses de negociaciones para evitar el cierre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Ayuntamiento ofrece ayuda gratuita para buscar nuevas oportunidades laborales

Ante el cierre definitivo, el Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda ha puesto a disposición de los trabajadores los servicios gratuitos de Desarrollo Local. El objetivo es que puedan conocer las herramientas disponibles para afrontar la búsqueda de empleo y encontrar nuevas oportunidades profesionales.

La situación resulta especialmente complicada para quienes llevan décadas trabajando en la misma empresa y deben incorporarse nuevamente al mercado laboral. El consistorio ha señalado que la edad de parte de la plantilla puede convertirse en un obstáculo a la hora de conseguir otro contrato.

La clausura de la fábrica supone también un cambio para Nidec, una multinacional especializada en la fabricación de motores eléctricos. Según los datos publicados en su página web corporativa, la compañía cuenta con más de 100.000 empleados, presencia en más de 40 países y más de 350 empresas del grupo.

Nidec se define como el fabricante integral de motores número uno del mundo y asegura que trabaja en productos que abarcan desde los motores más pequeños hasta los de mayor tamaño. Además, señala que busca reforzar sus capacidades técnicas y competitivas mediante la innovación y las operaciones de fusiones y adquisiciones.

El cierre de Santa Perpètua se produce, por tanto, en el marco de una reorganización de la actividad industrial del grupo, mientras cerca de 100 trabajadores deben afrontar la pérdida de sus empleos y buscar nuevas alternativas laborales.