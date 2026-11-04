El Tribunal Supremo de España ha reclamado 647.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las mordidas en contratos públicos de mascarillas. Los tres condenados deberán abonar las multas, el decomiso de las cantidades obtenidas mediante el delito de cohecho y las indemnizaciones correspondientes en un plazo de 15 días.

La Sala que juzgó a los tres ha abierto la ejecutoria de la sentencia y ha establecido las cantidades que debe pagar cada uno. Ábalos y Koldo García permanecen en prisión, mientras que Aldama es el único de los condenados que se encuentra en libertad, tras colaborar con la Justicia y obtener la suspensión de su pena de cárcel, informó este miércoles la agencia de noticias EFE.

Cuánto dinero debe pagar cada condenado por el caso mascarillas

El Tribunal Supremo ha fijado multas individuales para los tres implicados. En concreto, el exministro José Luis Ábalos deberá abonar 52.500 euros, mientras que su antiguo asesor Koldo García tendrá que pagar 45.750 euros. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama deberá hacer frente a una multa de 75.000 euros.

A estas cantidades se suman los 430.298 euros que los tres deberán devolver conjuntamente por los beneficios obtenidos mediante el delito de cohecho, según recoge la sentencia.

Los magistrados también han establecido indemnizaciones para las empresas públicas Ineco y Tragsatec, que deberán asumir Ábalos y Koldo García conjunta y solidariamente. Los importes ascienden a 34.450 euros para la primera y 9500 euros para la segunda, por el enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro.

El Tribunal Supremo reclama a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama el pago por las irregularidades en los contratos de mascarillas. EFE

El Supremo fija 15 días para abonar las multas y las indemnizaciones

La resolución judicial establece un plazo de 15 días para realizar todos los pagos. Una vez vencido ese periodo, el tribunal procederá por la vía de apremio en caso de que no se hayan abonado las multas y las indemnizaciones.

Esta medida forma parte de la ejecución de la sentencia que condenó a los tres por las irregularidades en los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. La apertura de la ejecutoria permite concretar las obligaciones económicas derivadas del fallo judicial.

Qué condiciones deberá cumplir Aldama para evitar la prisión

Además de establecer las obligaciones económicas, el Tribunal Supremo ha acordado las liquidaciones de condena de las penas de prisión de Ábalos y Koldo García. El tiempo máximo de cumplimiento queda fijado en 15 años y 18 meses para el exministro y en 15 años para su antiguo asesor.

En el caso de Víctor de Aldama, los magistrados han impuesto otras condiciones vinculadas a la suspensión de la pena de cuatro años y medio de cárcel que recibió por colaborar con la Justicia.

Víctor de Aldama deberá comparecer cada seis meses ante el tribunal y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad para mantener la suspensión de su condena. Fuente: EFE Rodrigo Jimenez

El empresario deberá comparecer semestralmente ante el tribunal para informar sobre sus actividades laborales, mercantiles o empresariales y acreditar que cumple con el ordenamiento jurídico. Además, dispone de 15 días para ratificar su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

El Supremo recuerda que ambas condiciones están directamente vinculadas a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que le fue impuesta.