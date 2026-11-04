La victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos ha dejado a Donald Trump sin el control del Congreso y el Senado, un resultado que no tardó en agitar la campaña electoral en España.

A menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en la derrota republicana un argumento contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal , mientras que el líder del PP ha aprovechado los mismos resultados para advertir al PSOE de que las urnas también pueden castigar a quien gobierna.

La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos ha provocado una serie de reacciones en la política español. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha celebrado la victoria de los demócratas y ha asegurado que supone un retroceso de la extrema derecha internacional.

En España, el PSOE, Sumar, Podemos e Izquierda Unida consideran que esta derrota podría anticipar un cambio de tendencia electoral, mientras que el Partido Popular y Vox han ofrecido interpretaciones diferentes.

Qué ha dicho Pedro Sánchez sobre la derrota de Trump en Estados Unidos

Pedro Sánchez ha celebrado este miércoles los resultados electorales estadounidenses a través de su cuenta en X, donde ha comparado la derrota de Trump con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El dirigente socialista considera que ambos acontecimientos reflejan un rechazo a determinadas políticas de la derecha internacional.

Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites. Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 4, 2026

El candidato del PSOE ha asegurado que los ciudadanos estadounidenses han votado contra las políticas que, a su juicio, “solo empobrecen”, así como contra el odio, el machismo y el negacionismo climático. En ese contexto, ha lanzado un mensaje directo a sus principales adversarios políticos: “La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece, se desmorona”.

Qué ha dicho Pedro Sánchez sobre la derrota de Trump en Estados Unidos Fuente: EFE EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha vinculado los resultados estadounidenses con las próximas elecciones españolas. Según ha expresado en Madrid durante una rueda de prensa institucional ofrecida previa a la Cumbre Iberoamericana, la ola de cambio que se ha producido en Estados Unidos continuará en España porque “está en juego exactamente lo mismo”.

Las reacciones se han extendido a otras formaciones de izquierda. Irene Montero, candidata de Podemos, ha considerado que los estadounidenses han dicho “basta a Trump” y ha calificado la jornada como un “buen día para la humanidad”. No obstante, ha advertido de que una victoria electoral no resulta suficiente para transformar las políticas: “Si nada cambia, Trump habrá ganado igual”.

EEUU ha dicho basta a Trump. Buen día para la humanidad. Pero esto tiene que servir para acabar con guerras y genocidio, con la desigualdad, el machismo, el racismo y los privilegios del 1%. No basta el voto, hay que forzar los cambios. Si nada cambia, Trump habrá ganado igual. — Irene Montero (@IreneMontero) November 4, 2026

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha pronosticado que Feijóo y Abascal sufrirán una derrota similar el próximo 29 de noviembre.

Cómo han reaccionado Feijóo y Abascal a los resultados electorales de Estados Unidos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a Sánchez en una entrevista televisada por Antena 3 el día de hoy con una interpretación distinta de los resultados. El dirigente popular ha señalado que los estadounidenses han retirado su confianza a Trump y ha pedido al candidato socialista que preste atención a las previsiones electorales.

Feijóo pidiendo al Gobierno "alivio fiscal" para empresas afectadas por los aranceles de Trump. Imagen de octubre 2025. EFE

“Si las encuestas americanas han acertado y aciertan las españolas, el 29 de noviembre habrá un vuelco político en España”, ha advertido Feijóo, quien confía en que las próximas elecciones generales permitan un cambio de Gobierno.

El líder del PP también defendió que los ciudadanos estadounidenses han ejercido su derecho al voto y han decidido modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso y el Senado. “El pueblo americano sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho”, ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha restado trascendencia a la derrota republicana. Durante una entrevista en Onda Cero, ha recordado que otros presidentes estadounidenses han perdido el control parlamentario durante la mitad de sus mandatos sin que ello les impidiera continuar al frente del Ejecutivo.

Abascal ha evitado establecer paralelismos directos con las elecciones españolas y ha defendido la importancia de mantener unas relaciones diplomáticas sólidas con Washington. “Esté quien esté en el poder, conviene tener una buena relación con Estados Unidos”, ha señalado.

Mientras el bloque de izquierda los presenta como una señal de retroceso de las fuerzas conservadoras, el PP considera que demuestran la posibilidad de castigar al partido gobernante en las urnas.