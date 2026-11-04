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Según la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), se aproximan fuertes tormentas para el miércoles 4 de noviembre en España. Las zonas en alerta por lluvias intensas son Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana.

El organismo meteorológico contempla distintos niveles de peligro, según la zona y el horario. Por otro lado, en los archipiélagos, los avisos se extenderán a numerosas islas, especialmente durante las horas centrales del día.

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Murcia: avisos de peligro importante en varias zonas de la Región

  • Campo de Cartagena y Mazarrón: aviso de peligro importante por lluvias de hasta 30 mm en una hora, entre las 19:00 y las 23:59 del miércoles. También habrá un aviso desde la madrugada, entre las 00:00 y las 01:59, por precipitaciones de hasta 30 mm en una hora.
  • Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas: aviso de peligro importante entre las 19:00 y las 23:59, con acumulaciones de hasta 30 mm en una hora. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.
  • Campo de Cartagena y Mazarrón: también tendrá un aviso de peligro bajo entre las 02:00 y las 05:59, con hasta 15 mm en una hora.
  • Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas: aviso de peligro bajo entre las 16:00 y las 18:59, con hasta 15 mm en una hora.
Murcia concentra algunos de los avisos más importantes, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 milímetros en una hora. (Imagen ilustrativa)
Murcia concentra algunos de los avisos más importantes, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 milímetros en una hora. (Imagen ilustrativa)Shutterstock

Andalucía: la comunidad andaluza tendrá avisos por precipitaciones en tres provincias

  • Levante almeriense (Almería): aviso de peligro importante entre las 19:00 y las 23:59, por lluvias de hasta 30 mm en una hora.
  • Poniente y Almería capital: aviso de peligro bajo entre las 15:00 y las 20:59, con precipitaciones de hasta 15 mm en una hora.
  • Costa granadina (Granada): aviso de peligro bajo entre las 15:00 y las 20:59, por lluvias de hasta 15 mm en una hora.
  • Estrecho (Cádiz): aviso de peligro bajo desde las 00:00 hasta las 20:59 del miércoles, con acumulaciones de hasta 15 mm en una hora. También se esperan tormentas.
  • Levante almeriense: tendrá otro aviso de peligro bajo entre las 16:00 y las 18:59, con hasta 15 mm en una hora y posibilidad de tormentas.
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Comunidad Valenciana: chubascos y tormentas en Alicante y Valencia

  • Litoral norte de Alicante: aviso de peligro bajo desde el martes 3 a las 20:00 hasta el miércoles a las 14:59. Se esperan hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas. Los chubascos podrían ir acompañados de tormentas.
  • Litoral sur de Valencia: aviso de peligro bajo durante el mismo período, con acumulaciones de hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas. También existe posibilidad de tormentas.
Las lluvias afectarán a numerosas islas de Canarias, especialmente a las zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife. Imagen ilustrativa.
Las lluvias afectarán a numerosas islas de Canarias, especialmente a las zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife. Imagen ilustrativa.Fuente: EFEAlejandro García

Otras comunidades con probabilidad de lluvia

Baleares

  • Sierra de Tramontana: aviso entre las 00:00 y las 05:59 del miércoles 4 de noviembre.
  • Norte y nordeste de Mallorca: aviso durante el mismo horario, con hasta 20 mm en una hora.
  • Interior de Mallorca: precipitaciones previstas entre las 00:00 y las 05:59.
  • Sur de Mallorca: aviso por lluvias de hasta 20 mm en una hora durante la madrugada.
  • Levante mallorquín: también tendrá aviso de peligro bajo entre las 00:00 y las 05:59.

Canarias

  • Gran Canaria: avisos en el norte, las cumbres y los sectores este, sur y oeste.
  • Lanzarote: precipitaciones previstas en distintos puntos de la isla.
  • Fuerteventura: aviso por lluvias de hasta 15 mm en una hora.
  • La Palma: alertas en las cumbres y en las vertientes este y oeste.
  • La Gomera: aviso por precipitaciones durante la jornada.
  • El Hierro: también estará bajo aviso meteorológico.
  • Tenerife: lluvias previstas en el norte, el área metropolitana y los sectores este, sur y oeste.