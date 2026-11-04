La AEMET ha activado avisos por lluvias intensas y posibles tormentas en varias comunidades autónomas. Imagen ilustrativa.

Según la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), se aproximan fuertes tormentas para el miércoles 4 de noviembre en España. Las zonas en alerta por lluvias intensas son Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana.

El organismo meteorológico contempla distintos niveles de peligro, según la zona y el horario. Por otro lado, en los archipiélagos, los avisos se extenderán a numerosas islas, especialmente durante las horas centrales del día.

Murcia: avisos de peligro importante en varias zonas de la Región

Campo de Cartagena y Mazarrón: aviso de peligro importante por lluvias de hasta 30 mm en una hora, entre las 19:00 y las 23:59 del miércoles. También habrá un aviso desde la madrugada, entre las 00:00 y las 01:59, por precipitaciones de hasta 30 mm en una hora.

Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas: aviso de peligro importante entre las 19:00 y las 23:59, con acumulaciones de hasta 30 mm en una hora. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.

Campo de Cartagena y Mazarrón: también tendrá un aviso de peligro bajo entre las 02:00 y las 05:59, con hasta 15 mm en una hora.

Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas: aviso de peligro bajo entre las 16:00 y las 18:59, con hasta 15 mm en una hora.

Murcia concentra algunos de los avisos más importantes, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 milímetros en una hora. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Andalucía: la comunidad andaluza tendrá avisos por precipitaciones en tres provincias

Levante almeriense (Almería): aviso de peligro importante entre las 19:00 y las 23:59, por lluvias de hasta 30 mm en una hora.

Poniente y Almería capital: aviso de peligro bajo entre las 15:00 y las 20:59, con precipitaciones de hasta 15 mm en una hora.

Costa granadina (Granada): aviso de peligro bajo entre las 15:00 y las 20:59, por lluvias de hasta 15 mm en una hora.

Estrecho (Cádiz): aviso de peligro bajo desde las 00:00 hasta las 20:59 del miércoles, con acumulaciones de hasta 15 mm en una hora. También se esperan tormentas.

Levante almeriense: tendrá otro aviso de peligro bajo entre las 16:00 y las 18:59, con hasta 15 mm en una hora y posibilidad de tormentas.

Comunidad Valenciana: chubascos y tormentas en Alicante y Valencia

Litoral norte de Alicante: aviso de peligro bajo desde el martes 3 a las 20:00 hasta el miércoles a las 14:59. Se esperan hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas. Los chubascos podrían ir acompañados de tormentas.

Litoral sur de Valencia: aviso de peligro bajo durante el mismo período, con acumulaciones de hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas. También existe posibilidad de tormentas.

Las lluvias afectarán a numerosas islas de Canarias, especialmente a las zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Alejandro García

Otras comunidades con probabilidad de lluvia

Baleares

Sierra de Tramontana: aviso entre las 00:00 y las 05:59 del miércoles 4 de noviembre.

Norte y nordeste de Mallorca: aviso durante el mismo horario, con hasta 20 mm en una hora.

Interior de Mallorca: precipitaciones previstas entre las 00:00 y las 05:59.

Sur de Mallorca: aviso por lluvias de hasta 20 mm en una hora durante la madrugada.

Levante mallorquín: también tendrá aviso de peligro bajo entre las 00:00 y las 05:59.

Canarias