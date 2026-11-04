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Según la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), se aproximan fuertes tormentas para el miércoles 4 de noviembre en España. Las zonas en alerta por lluvias intensas son Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana.
El organismo meteorológico contempla distintos niveles de peligro, según la zona y el horario. Por otro lado, en los archipiélagos, los avisos se extenderán a numerosas islas, especialmente durante las horas centrales del día.
Murcia: avisos de peligro importante en varias zonas de la Región
- Campo de Cartagena y Mazarrón: aviso de peligro importante por lluvias de hasta 30 mm en una hora, entre las 19:00 y las 23:59 del miércoles. También habrá un aviso desde la madrugada, entre las 00:00 y las 01:59, por precipitaciones de hasta 30 mm en una hora.
- Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas: aviso de peligro importante entre las 19:00 y las 23:59, con acumulaciones de hasta 30 mm en una hora. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.
- Campo de Cartagena y Mazarrón: también tendrá un aviso de peligro bajo entre las 02:00 y las 05:59, con hasta 15 mm en una hora.
- Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas: aviso de peligro bajo entre las 16:00 y las 18:59, con hasta 15 mm en una hora.
Andalucía: la comunidad andaluza tendrá avisos por precipitaciones en tres provincias
- Levante almeriense (Almería): aviso de peligro importante entre las 19:00 y las 23:59, por lluvias de hasta 30 mm en una hora.
- Poniente y Almería capital: aviso de peligro bajo entre las 15:00 y las 20:59, con precipitaciones de hasta 15 mm en una hora.
- Costa granadina (Granada): aviso de peligro bajo entre las 15:00 y las 20:59, por lluvias de hasta 15 mm en una hora.
- Estrecho (Cádiz): aviso de peligro bajo desde las 00:00 hasta las 20:59 del miércoles, con acumulaciones de hasta 15 mm en una hora. También se esperan tormentas.
- Levante almeriense: tendrá otro aviso de peligro bajo entre las 16:00 y las 18:59, con hasta 15 mm en una hora y posibilidad de tormentas.
Comunidad Valenciana: chubascos y tormentas en Alicante y Valencia
- Litoral norte de Alicante: aviso de peligro bajo desde el martes 3 a las 20:00 hasta el miércoles a las 14:59. Se esperan hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas. Los chubascos podrían ir acompañados de tormentas.
- Litoral sur de Valencia: aviso de peligro bajo durante el mismo período, con acumulaciones de hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas. También existe posibilidad de tormentas.
Otras comunidades con probabilidad de lluvia
Baleares
- Sierra de Tramontana: aviso entre las 00:00 y las 05:59 del miércoles 4 de noviembre.
- Norte y nordeste de Mallorca: aviso durante el mismo horario, con hasta 20 mm en una hora.
- Interior de Mallorca: precipitaciones previstas entre las 00:00 y las 05:59.
- Sur de Mallorca: aviso por lluvias de hasta 20 mm en una hora durante la madrugada.
- Levante mallorquín: también tendrá aviso de peligro bajo entre las 00:00 y las 05:59.
Canarias
- Gran Canaria: avisos en el norte, las cumbres y los sectores este, sur y oeste.
- Lanzarote: precipitaciones previstas en distintos puntos de la isla.
- Fuerteventura: aviso por lluvias de hasta 15 mm en una hora.
- La Palma: alertas en las cumbres y en las vertientes este y oeste.
- La Gomera: aviso por precipitaciones durante la jornada.
- El Hierro: también estará bajo aviso meteorológico.
- Tenerife: lluvias previstas en el norte, el área metropolitana y los sectores este, sur y oeste.