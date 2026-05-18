El carnet de conducir no dura lo mismo durante toda la vida. En España, la validez del permiso depende de la clase de vehículo y de la edad del titular. Por eso, cada renovación obliga a mirar algo más que la fecha impresa en la tarjeta: también cuenta el tramo de edad en el que se encuentra el conductor. La norma afecta de lleno a los conductores nacidos entre 1956 y 1961, porque en 2026 se sitúan entre los 65 y los 70 años. En ese rango, la Dirección General de Tráfico reduce los plazos máximos de renovación para aumentar la frecuencia de los reconocimientos médicos y comprobar que la persona mantiene las aptitudes necesarias para conducir con seguridad. La propia DGT explica que, a partir de los 65 años, se acorta la vigencia del permiso para reforzar esas revisiones periódicas. El cambio principal está en el plazo de renovación. Para los permisos de coche y moto, como el permiso B, la vigencia general pasa de diez años a cinco cuando el titular cumple 65 años. Así lo recoge el Reglamento General de Conductores: los permisos de las clases restantes a las profesionales tienen una validez de diez años hasta los 65 y de cinco años a partir de esa edad. Esto afecta especialmente a quienes nacieron en 1961, ya que cumplen 65 años durante 2026. También alcanza a quienes nacieron entre 1956 y 1960 si tienen que renovar el permiso en este periodo. La medida no implica una retirada automática del carnet de conducir, ni una prohibición para ponerse al volante. Lo que cambia es la frecuencia con la que se debe acreditar la aptitud psicofísica. La renovación sigue un trámite similar al del resto de conductores. La DGT indica que se puede acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se realiza el reconocimiento médico, se tramita la renovación y se hace la fotografía. Después, el conductor recibe un permiso provisional válido para circular por España hasta que llegue el definitivo al domicilio. Además, el permiso puede renovarse sin volver a examinarse. La DGT recuerda que, si el documento está próximo a caducar o incluso ya caducó, se puede renovar siempre que se supere el reconocimiento médico. La diferencia importante es que no se puede conducir legalmente con el permiso caducado, aunque la renovación posterior siga siendo posible. El trámite puede iniciarse hasta tres meses antes de la fecha de caducidad. Adelantarlo no hace perder días de validez, porque la nueva vigencia empieza a contar desde la fecha en la que vencía el permiso anterior. Esta previsión también figura en el Reglamento General de Conductores, que regula la solicitud de prórroga de vigencia. El plazo de cinco años es el máximo habitual para los conductores mayores de 65 años con permisos no profesionales, pero puede ser menor. El Reglamento General de Conductores permite reducir la vigencia si, al renovar, se comprueba que el titular padece una enfermedad o deficiencia que todavía no impide conducir, pero que puede agravarse con el tiempo. La DGT también lo explica en su página oficial: el reconocimiento médico es el mismo para cualquier edad, aunque si se detecta una enfermedad o deficiencia susceptible de empeorar, el periodo de validez del permiso será inferior. En ese caso, la tasa de renovación también puede reducirse en proporción. Para los permisos profesionales, el calendario es más exigente. Las clases C1, C, D1, D y sus combinaciones tienen una vigencia de cinco años hasta los 65 y de tres años a partir de esa edad, según el artículo 12 del Reglamento General de Conductores. Es decir, camioneros y conductores de autobús deben pasar controles con más frecuencia que quienes solo tienen permiso de turismo o moto. Quienes nacieron en 1956 cumplen 70 años en 2026 y entran en otra situación práctica: siguen teniendo que renovar el permiso, pero quedan exentos de pagar la tasa de tráfico. La DGT aclara que las personas mayores de 70 años solo deben abonar el coste del reconocimiento médico, no la tasa administrativa de renovación. La regla central, sin embargo, sigue siendo la misma: la edad por sí sola no retira el permiso de conducir. Lo decisivo es conservar las condiciones necesarias para circular con seguridad. Por eso, la norma pone el foco en los reconocimientos periódicos y no en una prohibición general. Para los nacidos entre 1956 y 1961, 2026 marca un punto de control más cercano, con revisiones más frecuentes y una advertencia clara: el permiso sigue vigente solo si también lo están las aptitudes para conducir.