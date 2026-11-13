Antonio Sola, estratega político, anticipa el fin del Gobierno del PSOE: “No le van a dar las matemáticas a Pedro Sánchez. Esa es mi apuesta”

Para Sola, la clave de las elecciones estará en la aritmética parlamentaria.

En esta noticia Cuántos diputados podrían conseguir Feijóo y Vox en las elecciones del 29 de noviembre, según Sola

A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre en España, el estratega político español Antonio Sola, quien se presenta como el “creador de presidentes” por su participación en 19 campañas presidenciales ganadoras en África, América y Europa, anticipó una derrota de Pedro Sánchez y un cambio de ciclo político que podría llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno.

Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1972, el consultor acumula más de 500 campañas electorales y ha asesorado a dirigentes como Mariano Rajoy, José María Aznar y Juan Manuel Santos, entre otros.

Su trayectoria incluye su participación en las campañas de Rajoy de 2008 y 2016, además de su labor como presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común y su distinción con la Orden del Mérito Civil de España.

En el ámbito internacional Sola fue asesor de campaña de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de México de 2006 (victoria con el 35,89% de los votos), de Juan Manuel Santos en su campaña de reelección en Colombia en 2014 (reelegido con el 50,95% de los votos en segunda vuelta) y de Sergio Massa en su candidatura presidencial en Argentina en 2015 (quedó tercero con el 21,39% de los votos), entre otras campañas electorales.

En una entrevista exclusiva con El Cronista España, realizada durante el 16º Foro ABECEB, el especialista analizó el escenario electoral español, las posibilidades de una alianza entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal y los desafíos de comunicación que afrontan los principales dirigentes políticos.

“Va a perder Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Va a ganar Feijóo la votación” Antonio Sola, consultor político español y presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común

Situó al PP como primera fuerza política, seguido del PSOE y Vox. Según su previsión, Feijóo necesitará pactar con Santiago Abascal para alcanzar la mayoría parlamentaria y formar Gobierno.

Antonio Sola, estratega político, anticipa el fin del Gobierno del PSOE: “No le van a dar las matemáticas a Pedro Sánchez. Esa es mi apuesta” ABECEB

El consultor sostuvo que el resultado electoral podría marcar el cierre de una etapa política caracterizada por el liderazgo de Sánchez. “Pero hay un cambio de ciclo en España, seguro”, expresó junto con la posibilidad de que Abascal ocupe la vicepresidencia de un eventual Ejecutivo de coalición.

En paralelo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el 12 de noviembre su último barómetro preelectoral, cuyas estimaciones contradicen el pronóstico del “creador de presidentes” y sitúan al PSOE como principal fuerza política, con el 33,3% de los votos, frente al 25,5% del PP y el 18,4% de Vox.

El organismo estima que el PP y Vox sumarían entre 155 y 171 diputados, una cifra insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños. En cualquier caso, serán las urnas las que dicten sentencia el próximo 29 de noviembre y determinen cuál de los dos escenarios se aproxima más al resultado electoral.

Cuántos diputados podrían conseguir Feijóo y Vox en las elecciones del 29 de noviembre, según Sola

Antonio Sola estimó que el Partido Popular podría obtener entre 135 y 145 diputados, mientras que Vox alcanzaría una representación de entre 50 y 60 escaños. De cumplirse su pronóstico, ambas formaciones sumarían entre 185 y 205 representantes, suficientes para superar la mayoría absoluta de 176 diputados que exige el Congreso.

“Yo creo que Feijóo va a estar en torno a los 135, 145, esa horquilla de diputados. Y Vox, yo creo que va a estar en una horquilla de hacia los 60, digamos, 50, 60” explicó el estratega, quien presentó estas cifras como una apuesta personal sobre el resultado de los comicios

El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 representantes, según la información oficial del Ministerio del Interior. Las elecciones se celebrarán el domingo 29 de noviembre, mientras que la campaña electoral comienza este viernes 13 y finaliza el próximo 27 de noviembre, conforme al Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Imagen ilustrativa del Congreso de los Diputados. Fuente: EFE J.J. Guillén

En este contexto, la formación del próximo Gobierno dependerá de los acuerdos parlamentarios posteriores a los comicios. Según el artículo 99 de la Constitución española, el candidato a la Presidencia necesita obtener el respaldo de al menos 176 diputados en una primera votación de investidura. En caso de requerirse una segunda votación, celebrada 48 horas después, bastará con alcanzar la mayoría simple.

De cumplirse las estimaciones de Sola, el Partido Popular y Vox podrían reunir entre 185 y 205 diputados, una cifra superior al umbral de la mayoría absoluta. Este escenario permitiría una investidura con los votos de ambas formaciones, aunque la composición de un eventual Ejecutivo dependería de las negociaciones políticas posteriores.