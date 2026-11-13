La campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre ha comenzado este viernes.

La campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre ha comenzado este viernes y los candidatos comenzaron a recorrer las plazas en disputa, con actos y mítines en distintos puntos de la geografía nacional.

El socialista Pedro Sánchez estará en Arnedo (La Rioja) y Pamplona; el popular Alberto Núñez Feijóo, en Madrid; y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará a Toledo antes de cerrar la jornada en la madrileña plaza de Colón.

Según ha informado EFE, el inicio de la campaña también está marcado por la confirmación de la fecha del primer debate entre los candidatos del PSOE y PP, previsto para el próximo jueves 19 de noviembre.

Cómo comienzan la campaña electoral del 29N el PSOE, PP y Vox

Partido Socialista Obrero Español

El PSOE ha iniciado la campaña electoral este viernes con actos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Arnedo (La Rioja). Allí, ha pedido unidad a los españoles para evitar que PP y Vox consigan una mayoría absoluta el próximo 29 de noviembre.

Después, se trasladará a Pamplona, donde encabezará otro mitin, en el que también participarán la presidenta navarra, María Chivite, y la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, intervino durante un acto de precampaña este 8 de noviembre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao (País Vasco). Fuente: EFE EFE/ Miguel Toña

Partido Popular

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha puesto el foco en el voto joven desde el primer día, que ha coincidido con la emisión de su entrevista con el youtuber Jordi Wild.

Feijóo ha estrenado su campaña al mediodía con un acto en la capital, acompañado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.

En ella ha adelantado que, aunque “la vivienda es la primera prioridad para la mayoría de la gente en España”, si gobierna tiene previsto eliminar el Ministerio de Vivienda por su plan de reducción de ministerios.

Vox

En el primer día de campaña de las elecciones generales del 29N, Vox ha tratado de dar por zanjada la controversia tras la cancelación a última hora de la entrevista de su líder, Santiago Abascal, en el pódcast de Jordi Wild, y redirigir la atención mediática hacia su programa político.

“No me arrepiento de ninguna decisión”, ha asegurado Abascal desde Toledo, donde ha subrayado que la decisión es “firme” y “muy pensada”.

Esta noche, en la madrileña plaza de Colón, tendrán ocasión de recuperar sus estrategia en el mitin de apertura de la campaña que Vox ha postergado a este viernes, a diferencia de los demás partidos, que eligieron el jueves para iniciarla.

El presidente del PP y candidato, Alberto Núñez Feijóo, participó en un acto de precampaña del Partido Popular este 8 de noviembre, en Málaga (Andalucía). Fuente: EFE EFE/ Jorge Zapata

Cuándo será el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

El cara a cara entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre y será moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado.

El primer debate entre los dirigentes de los dos principales partidos tendrá lugar en Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, según ha informado la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual en un comunicado.