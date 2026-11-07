El paso de un frente dejará lluvias y cielos nubosos en estas regiones, según la AEMET. Imagen ilustrativa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este sábado 7 de noviembre esté marcado por el paso de un frente debilitado sobre la Península, que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en general débiles en la mayor parte del centro norte y noroeste peninsular.

Según el organismo, las lluvias serán más abundantes e intensas en Galicia, donde no se descarta alguna tormenta. A lo largo del día, las precipitaciones irán cesando y se abrirán cada vez más claros.

Entre los fenómenos significativos de la jornada, la AEMET destaca las rachas muy fuertes de viento de componente sur, superiores a 70 km/h, en las islas Canarias occidentales, con posibles precipitaciones muy fuertes en La Palma al final del día. También advierte de ascensos notables de las temperaturas mínimas, de más de 6 grados, en el cuadrante noroeste peninsular.

Galicia y el noroeste, las zonas con más lluvias

El frente dejará las precipitaciones más abundantes e intensas en Galicia, con posibilidad de tormenta. En el resto del centro norte y noroeste peninsular, las lluvias serán en general débiles y tenderán a cesar a lo largo del día.

En Galicia, además, soplará viento moderado del sur en los litorales atlánticos. En el Cantábrico, el viento flojo podrá tener intervalos moderados en el litoral.

Las precipitaciones serán más intensas en algunas zonas, sin descartar tormentas. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Canarias: rachas muy fuertes y posibles tormentas en La Palma

En Canarias predominarán los intervalos nubosos durante buena parte del día. Sin embargo, la llegada de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones en las islas occidentales, que al final de la jornada podrían ser muy fuertes y con tormenta en La Palma.

El viento soplará de componente sur, flojo al principio, pero arreciará hasta llegar a intervalos fuertes con rachas muy fuertes en las islas occidentales. Las temperaturas máximas subirán en el archipiélago, mientras que las mínimas registrarán pocos cambios.

Cielos poco nubosos y nieblas en el resto del país

En el resto de la Península y en Baleares, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas, alternándose de oeste a este con cielos nubosos al paso del frente. Salvo en el tercio sur y Baleares, este podría dejar alguna lluvia débil y aislada.

Además, son probables las brumas y nieblas matinales en regiones del tercio norte, la fachada oriental peninsular y Baleares.

Temperaturas mínimas en ascenso y menos heladas

Las temperaturas mínimas aumentarán en la mayor parte de la Península, de forma acusada en el cuadrante noroeste, donde las subidas serán notables en amplias zonas. En las regiones mediterráneas y en Canarias habrá pocos cambios. Con estos aumentos, las heladas quedarán restringidas al Pirineo y, de forma local, a la Ibérica y la Cantábrica.

Las máximas, en cambio, descenderán en el cuadrante nordeste peninsular y subirán en Canarias y en las vertientes atlántica y cantábrica, con pocos cambios en las regiones mediterráneas.

Levante en el Estrecho y viento flojo en el interior

Soplará levante moderado en Alborán y en el Estrecho, donde se espera algún intervalo de viento fuerte. En el resto de la Península y en Baleares, el viento será flojo de componentes este y sur.

En las mesetas, el viento tenderá a rolar a componente oeste, con intervalos moderados en los litorales del sur peninsular y del Cantábrico.

Una borrasca atlántica traerá lluvias persistentes desde el domingo

Según informó la agencia EFE, la AEMET también advirtió de la llegada de una borrasca atlántica que provocará lluvias muy fuertes y persistentes en el oeste peninsular y Canarias. La borrasca se intensificará al oeste de las Azores, donde permanecerá estacionaria, y al comienzo de la próxima semana se acercará al noroeste peninsular. Los días más lluviosos serán el domingo, el lunes y el martes, con la llegada de sucesivos frentes.

El aviso de la AEMET anuncia chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y con tormenta, además de rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo en el oeste peninsular. Las lluvias podrían provocar inundaciones locales en zonas bajas y crecidas de los ríos, con especial incidencia en las áreas afectadas por los grandes incendios del pasado verano.

El viento soplará con rachas muy fuertes en algunas zonas este sábado. (Imagen ilustrativa) Fuente: EFE Toni Albir

A partir del domingo, el temporal costero afectará a la costa occidental de Galicia, con viento fuerte y olas de hasta seis metros, y a Andalucía occidental, con olas de casi cuatro metros. Los acumulados más importantes se esperan en el suroeste de Andalucía y Extremadura, Gredos y la vertiente atlántica de Galicia. La borrasca perderá intensidad a partir del miércoles, aunque no se descartan chubascos fuertes en la Península y en Canarias.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y EFE-.