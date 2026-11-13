Un avión British Aerospace BAe 146-200 de WDL Aviation, el modelo utilizado en el vuelo que aterrizó por error en Edimburgo cuando debía llegar a Düsseldorf.

A primera hora de la mañana del 25 de marzo de 2019, los pasajeros del vuelo BA3271 subieron al avión en Londres como lo habían hecho tantas otras veces quienes viajaban entre el Reino Unido y Alemania. El destino era Düsseldorf.

Todo parecía normal hasta que el avión comenzó a acercarse a tierra. Entonces el piloto hizo un anuncio que nadie esperaba: estaban a punto de aterrizar en Edimburgo.

Al principio, algunos pasajeros pensaron que se trataba de una broma. Una de ellas, Sophie Cooke, contó a la BBC que en un primer momento creyó que el anuncio era una broma, según recoge ABC News. El avión no estaba llegando a Alemania. Estaba a punto de aterrizar en Escocia.

El destino equivocado estaba escrito en el plan de vuelo

El avión había salido del aeropuerto London City a las 7.46 de la mañana. El vuelo debía aterrizar en Düsseldorf alrededor de las 9.40, pero a las 9 llegó a Edimburgo, unos 844 kilómetros al norte de su destino, según Flightradar24.

No había ocurrido una emergencia. Tampoco una tormenta había obligado al piloto a desviarse. El avión había hecho exactamente lo que indicaba el plan de vuelo que llevaba la tripulación.

El problema era que ese plan estaba mal.

WDL Aviation, una compañía alemana que operaba el servicio para BA CityFlyer mediante un contrato de alquiler con tripulación, había presentado la documentación correspondiente al vuelo, de acuerdo con RTÉ. En ella figuraba Edimburgo como destino en lugar de Düsseldorf. El piloto siguió esa ruta y los controladores aéreos también trabajaron con la misma información.

Por eso nadie detuvo el avión antes de que aterrizara. Desde el punto de vista de la información que tenían en ese momento, el vuelo estaba haciendo lo que tenía que hacer.

Un avión British Aerospace BAe 146-200 de WDL Aviation, la compañía que operaba el vuelo que debía unir Londres con Düsseldorf y terminó aterrizando por error en Edimburgo. Andrew Thomas / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

La confusión había empezado antes de que el avión despegara

La investigación posterior permitió reconstruir algo más de la historia. Según British Airways, el avión había volado a Edimburgo el día anterior, por lo que el plan de vuelo pudo haberse repetido por error. La reconstrucción publicada por *The Independent* apuntó a que alguien pudo haber utilizado por error el programa de vuelos del domingo para preparar la operación del lunes.

Había, además, una particularidad en la relación entre las dos compañías. British Airways había contratado a WDL Aviation para realizar el servicio, por lo que el avión, el piloto y la tripulación pertenecían a la empresa alemana.

Eso significaba que WDL no utilizaba exactamente los mismos sistemas informáticos que British Airways. Según la reconstrucción de *The Independent*, esa diferencia pudo haber contribuido a que nadie detectara a tiempo que la ruta preparada para el avión no coincidía con el destino que tenían los pasajeros.

Cuando el vuelo comenzó, además, el control aéreo recibió el plan de vuelo equivocado. No había una señal que indicara que aquel avión debía estar viajando hacia otro lugar. El avión se dirigía a Edimburgo porque eso era exactamente lo que figuraba en la documentación.

No fue el único episodio insólito que tuvo a British Airways como protagonista: en 1982, el vuelo 009 perdió los cuatro motores sobre Indonesia. Y los errores de ruta tampoco son nuevos: el vuelo 007 se desvió más de 200 millas náuticas de su corredor aéreo.

El avión tuvo que volver a despegar

Una vez descubierto el error, el avión permaneció en Edimburgo durante aproximadamente 100 minutos mientras era reabastecido. Después volvió a despegar, esta vez sí rumbo a Düsseldorf.

Los pasajeros continuaron el viaje en el mismo avión que los había llevado accidentalmente hasta Escocia. El vuelo terminó llegando a Alemania más de tres horas después del horario previsto.

British Airways pidió disculpas a los pasajeros y anunció que trabajaría con WDL Aviation para determinar cómo se había presentado el plan de vuelo equivocado. La compañía alemana también abrió una investigación junto con las autoridades para establecer cómo se había producido la confusión. WDL Aviation insistió en que la seguridad de los pasajeros nunca había estado comprometida.

Lo extraordinario del vuelo BA3271 fue precisamente que no hubo un momento evidente en el que alguien pudiera decir que el avión había tomado el camino equivocado. La tripulación tenía una ruta, el control aéreo tenía la misma ruta y el avión siguió esa ruta hasta el final.

El error había ocurrido mucho antes, cuando alguien escribió el destino equivocado en un documento.

Los pasajeros solamente lo descubrieron cuando el avión ya estaba aterrizando en otro país. Otros incidentes recientes en el aire también han sido noticia, como el vuelo de Málaga a Londres en el que embarcaron a una anciana fallecida o los seis vuelos que recibieron amenazas de bomba en Europa.