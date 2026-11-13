Franco Pisso analizó las pausas, las muletillas y los gestos de David Broncano durante su entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta

La polémica entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta continúa generando repercusiones a menos de tres semanas de las elecciones generales de España del 29 de noviembre. El encuentro, emitido el lunes 9, estuvo marcado por el cambio del público habitual, los enfrentamientos políticos y una modificación del formato humorístico del programa de RTVE.

La decisión de permitir que el equipo de Vox gestionara la asistencia al teatro provocó críticas que llevaron a Broncano a pedir disculpas públicamente. Días después, Abascal también canceló su participación en The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild, tras una disputa por las condiciones de grabación.

En este contexto, Franco Pisso, abogado argentino y especialista en comunicación y análisis no verbal, examinó la entrevista y cuestionó tanto la preparación del presentador como sus reacciones durante la conversación.

“Está muy mal preparada la entrevista”, aseguró el experto en un análisis publicado en YouTube, donde sostuvo que Broncano cometió un error fundamental al abandonar el humor para enfrentarse a un dirigente acostumbrado al debate político.

David Broncano pidió disculpas tras ceder al equipo de Vox la selección del público y reconoció que debió recurrir más al humor durante la entrevista. EFE

Franco Pisso analiza los gestos de Broncano ante Abascal: “Está muy nervioso”

Durante su análisis, Pisso identificó distintos comportamientos que interpretó como señales de incomodidad del presentador. Entre ellos, destacó las muletillas, los movimientos repetitivos de las manos y los momentos en los que Broncano se tocaba el rostro o se humedecía los labios.

“Muy nervioso Broncano”, afirmó al observar uno de los intercambios sobre la composición del público y las posiciones políticas de Vox.

Según el especialista, estos gestos podían estar relacionados con la tensión de una conversación en la que el humorista debía formular preguntas sobre violencia de género, inmigración y vivienda, mientras Abascal respondía desde posiciones políticas previamente preparadas.

Pisso también analizó las sonrisas del candidato. A su juicio, algunas expresiones iniciales de Abascal respondían a una actitud preparada para las cámaras, mientras que su lenguaje corporal se volvió más serio cuando comenzó a defender las propuestas de Vox.

“Él fue más preparado, o sea, este territorio en el que está ahora es un territorio más conocido para el candidato que para Broncano”, señaló.

No obstante, el argentino aclaró que los gestos aislados no permiten determinar si una persona miente y que la comunicación no verbal debe interpretarse siempre dentro de su contexto.

El error de Broncano que, según Franco Pisso, favoreció a Santiago Abascal

Para Pisso, el principal problema comenzó antes de las preguntas políticas. El equipo de Abascal había solicitado gestionar el público por temor a posibles abucheos, una condición que la producción de La Revuelta aceptó.

El especialista consideró que esa decisión modificó la dinámica habitual del programa y permitió que el candidato recibiera constantes aplausos durante sus intervenciones.

“Es un error garrafal terrible cambiar el formato”, cuestionó Pisso, quien sostuvo que Broncano perdió una de sus principales herramientas comunicativas al intentar convertir el encuentro en una entrevista estrictamente política.

Su crítica se volvió más contundente cuando el presentador reconoció que no era político durante una discusión sobre la legislación contra la violencia de género.

“Entonces, David, ¿por qué hiciste una entrevista política? Te confundiste. Vos tenías que haber hecho humor, que es lo que sabés hacer”, afirmó.

El experto también cuestionó la preparación de algunas preguntas. Como ejemplo, mencionó el intercambio sobre las protestas por la vivienda en la Puerta del Sol, cuando Broncano acusó a Abascal de descalificar a manifestantes sin aportar un ejemplo concreto durante la conversación.

A su juicio, una referencia precisa habría permitido exigir explicaciones al candidato y evitar que el debate se desplazara hacia argumentos generales.

“Si David Broncano hubiese dicho, ‘Vos ahí deslegitimaste a Pepito Juárez y le dijiste que era esto, esto, esto, esto y esto, ¿dónde están las pruebas?’ Fíjate cómo cambia todo”, explicó mediante un ejemplo hipotético.

Pisso también destacó el intercambio final, cuando Broncano despidió a Abascal con un “Santiago, no te voy a desear suerte” y el líder de Vox respondió: “Pues yo yo sí, porque vas a necesitarla”.

Para el argentino, ese momento reflejó las dificultades del presentador para recuperar el control de una conversación que se había alejado de su estilo habitual.

Broncano pidió disculpas por la entrevista a Abascal: “No estuve a la altura”

Santiago Abascal canceló su entrevista con Jordi Wild en The Wild Project tras una discrepancia sobre el uso de la grabación. Fuente: EFE EFE/ Nacho Izquierdo

Las críticas llevaron a David Broncano a realizar una autocrítica pública el martes 10 de noviembre. El presentador reconoció que se había equivocado al permitir que el equipo de Vox seleccionara al público y al abandonar buena parte del humor característico de La Revuelta.

“Estoy triste porque creo que no lo hice bien ayer, creo que me equivoqué con varias cosas”, admitió ante los medios, según recogió EFE.

También explicó que los aplausos constantes a Abascal y la reacción del público ante sus propias intervenciones habían generado un ambiente que lo descolocó.

Durante el siguiente programa, Broncano pidió perdón a los espectadores que no pudieron asistir a la grabación y reconoció que no había estado a la altura de lo que merece la televisión pública.

El presentador también admitió que debería haber utilizado más la comedia y que intentar mantener una entrevista periodística sin disponer de datos suficientes para contrastar las respuestas había sido un error.

Sus declaraciones coincidieron con una de las principales críticas de Pisso, quien había cuestionado precisamente la decisión de modificar la identidad del programa.

“Pero sobre todas las cosas no hay que traicionarse a uno mismo por generar audiencia”, sostuvo el especialista argentino.

Santiago Abascal cancela su entrevista con Jordi Wild tras la polémica en La Revuelta

La controversia adquirió una nueva dimensión el miércoles 11 de noviembre, cuando Santiago Abascal canceló su entrevista con Jordi Wild, prevista para ese mismo día en The Wild Project.

Vox justificó la decisión por su desacuerdo con RTVE y la productora El Terrat, a las que acusó de no facilitar la publicación de unos 40 minutos que, según el partido, habían quedado fuera de la emisión de La Revuelta.

La formación anunció que suspendería las entrevistas en las que no tuviera garantizado el derecho a disponer del material audiovisual y utilizarlo posteriormente.

Jordi Wild, por su parte, explicó que se había comprometido a publicar íntegramente las conversaciones, sin realizar cortes, pero que Vox había planteado nuevas exigencias sobre el control de la grabación.

“Es una falta de respeto a mi trabajo”, lamentó el creador de contenido, quien aseguró que llevaba días preparando el encuentro con el líder de Vox.

La cancelación dejó incompleta la ronda de entrevistas que Wild había organizado con los principales candidatos para las elecciones del 29 de noviembre.

En su análisis, publicado sobre la entrevista de Broncano, Pisso también había mencionado la iniciativa de Jordi Wild y destacado la importancia de que los entrevistadores se preparasen para conversar con candidatos políticos.

“No hay que subestimar, pero sobre todas las cosas no hay que traicionarse a uno mismo por generar audiencia”, insistió el argentino, cuya reflexión puso el foco en las dificultades de adaptar los formatos de entretenimiento a las exigencias de una campaña electoral.