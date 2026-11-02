La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ha anunciado lluvias fuertes y persistentes en Canarias, donde se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas en las islas montañosas. La situación de este lunes será especialmente adversa en las islas más occidentales, donde no se descarta que los chubascos sean localmente muy fuertes y persistentes.
La alerta por tormentas contrasta con el tiempo estable que predominará en la mayor parte de la península y en Baleares debido a la situación anticiclónica. Sin embargo, también se esperan nubes bajas en los litorales cantábricos y mediterráneos, con precipitaciones generalmente débiles en el litoral del levante y algún chubasco moderado.
Además, la Aemet prevé brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en Galicia, el Cantábrico, Alborán y distintas regiones del tercio este peninsular.
¿Cómo estará la temperatura en España este lunes?
Se prevé un descenso de las máximas en la mitad norte, tercio este y Baleares, más acusado en el extremo nordeste; ascensos en el litoral sur andaluz y sin cambios en el resto.
Asimismo, se espera un descenso en general de las mínimas, con ascensos puntuales en el litoral del extremo nordeste y áreas del centro norte; descensos ligeros de las mínimas en Canarias; y heladas débiles en el Pirineo y de forma puntual en la meseta norte y las montañas de su contorno.
En cuanto al viento, predominará flojo de componente este en el interior peninsular, excepto en el Ebro, donde habrá cierzo; componente este moderado en el Cantábrico, con momentos de fuerte en Galicia, moderado en Alborán con intervalos fuertes en el Estrecho; y este y nordeste en el Mediterráneo, con tramontana en Ampurdán y Menorca, que puede ser fuerte. En Canarias, el viento será moderado del este.
Comunidades afectadas por la lluvia
Zonas con lluvias fuertes
- Canarias: se esperan lluvias o chubascos fuertes o muy fuertes en las islas occidentales, que podrían ir acompañados de tormentas y ser localmente persistentes en La Palma.
Zonas con lluvias débiles
- Galicia: baja probabilidad de lloviznas en el norte de Lugo durante la tarde.
- Navarra: baja probabilidad de lluvias débiles en el este de los Pirineos durante la tarde.
- Cataluña: precipitaciones débiles a moderadas a última hora en el litoral sur de Barcelona y el norte de Tarragona, que podrían ser puntualmente fuertes.
- Comunidad Valenciana: no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, más probables durante la primera mitad del día.
- Murcia: posibilidad de chubascos ocasionales a lo largo del día, especialmente en el litoral.
- Islas Baleares: posibilidad de alguna precipitación débil, aislada y ocasional.
- Andalucía: no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día en el extremo oriental.
Clima en las demás comunidades
- Asturias: cielos cubiertos con intervalos nubosos durante la tarde. Posibilidad de brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios.
- Cantabria: cielos muy nubosos o cubiertos, con intervalos nubosos por la tarde. Posibilidad de brumas y nieblas aisladas en zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso en el sur y el este.
- País Vasco: cielos muy nubosos, con predominio de nubes bajas e intervalos nubosos por la tarde. Posibilidad de brumas y nieblas aisladas. Temperaturas máximas en ligero descenso generalizado.
- Castilla y León: cielos poco nubosos, con aumento de las nubes altas durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y posibilidad de heladas débiles.
- La Rioja: cielos con nubes altas e intervalos de nubes bajas en la Rioja Alta durante las primeras y últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios y algunas heladas débiles en la sierra.
- Aragón: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas y máximas en ligero descenso, con heladas débiles a moderadas en zonas altas del Pirineo.
- Extremadura: cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas por la tarde en la mitad norte. Temperaturas sin cambios en el sur y en descenso en el norte.
- Madrid: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en las mínimas del sureste.
- Castilla-La Mancha: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas al final del día en el sur de Albacete y el sureste de Cuenca. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en el norte de la Ibérica.