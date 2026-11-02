La Aemet prevé lluvias fuertes y tormentas en las islas occidentales de Canarias. (Imagen ilustrativa)

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ha anunciado lluvias fuertes y persistentes en Canarias, donde se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas en las islas montañosas. La situación de este lunes será especialmente adversa en las islas más occidentales, donde no se descarta que los chubascos sean localmente muy fuertes y persistentes.

La alerta por tormentas contrasta con el tiempo estable que predominará en la mayor parte de la península y en Baleares debido a la situación anticiclónica. Sin embargo, también se esperan nubes bajas en los litorales cantábricos y mediterráneos, con precipitaciones generalmente débiles en el litoral del levante y algún chubasco moderado.

Además, la Aemet prevé brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en Galicia, el Cantábrico, Alborán y distintas regiones del tercio este peninsular.

¿Cómo estará la temperatura en España este lunes?

Se prevé un descenso de las máximas en la mitad norte, tercio este y Baleares, más acusado en el extremo nordeste; ascensos en el litoral sur andaluz y sin cambios en el resto.

Asimismo, se espera un descenso en general de las mínimas, con ascensos puntuales en el litoral del extremo nordeste y áreas del centro norte; descensos ligeros de las mínimas en Canarias; y heladas débiles en el Pirineo y de forma puntual en la meseta norte y las montañas de su contorno.

En cuanto al viento, predominará flojo de componente este en el interior peninsular, excepto en el Ebro, donde habrá cierzo; componente este moderado en el Cantábrico, con momentos de fuerte en Galicia, moderado en Alborán con intervalos fuertes en el Estrecho; y este y nordeste en el Mediterráneo, con tramontana en Ampurdán y Menorca, que puede ser fuerte. En Canarias, el viento será moderado del este.

La jornada estará marcada por la inestabilidad en Canarias y las temperaturas en descenso en buena parte del norte y el este peninsular. Fuente: EFE Alejandro García

Comunidades afectadas por la lluvia

Zonas con lluvias fuertes

Canarias: se esperan lluvias o chubascos fuertes o muy fuertes en las islas occidentales, que podrían ir acompañados de tormentas y ser localmente persistentes en La Palma.

Zonas con lluvias débiles

Galicia : baja probabilidad de lloviznas en el norte de Lugo durante la tarde.

Navarra : baja probabilidad de lluvias débiles en el este de los Pirineos durante la tarde.

Cataluña : precipitaciones débiles a moderadas a última hora en el litoral sur de Barcelona y el norte de Tarragona, que podrían ser puntualmente fuertes.

Comunidad Valenciana : no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, más probables durante la primera mitad del día.

Murcia : posibilidad de chubascos ocasionales a lo largo del día, especialmente en el litoral.

Islas Baleares : posibilidad de alguna precipitación débil, aislada y ocasional.

Andalucía: no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día en el extremo oriental.

Los chubascos podrían alcanzar intensidad fuerte de forma puntual en Cataluña. Fuente: EFE Toni Albir

Clima en las demás comunidades