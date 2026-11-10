Aviso naranja por precipitaciones que podrán ser persistentes en zonas de la mitad occidental de la comunidad y ser ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormentas.

La Junta de Castilla y León ha ordenado este martes 10 de noviembre la evacuación de Piedralaves, en Ávila, ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo. Las autoridades han enviado una alerta masiva a los teléfonos móviles de los vecinos y han habilitado puntos de acogida.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha ordenado este martes 10 de noviembre la evacuación de los 2200 habitantes de Piedralaves, en la provincia de Ávila, ante el riesgo de que las intensas precipitaciones provoquen el rebosamiento de la presa del Horcajo. La medida se produce en una jornada marcada por el temporal que afecta a distintas zonas de España.

La decisión coincide con la activación del aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias extraordinarias, vigente desde las 9:00 horas. La gravedad de la situación meteorológica ya había llevado a la Junta de Castilla y León a declarar la situación operativa de nivel 2 durante la tarde del lunes.

¿Por qué han ordenado evacuar Piedralaves y qué riesgo existe?

La evacuación responde al “posible rebosamiento” de la presa del Horcajo, según ha informado la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León. Las precipitaciones intensas han elevado la preocupación de las autoridades por la capacidad de la infraestructura para contener el agua acumulada.

Ante este escenario, Protección Civil ha utilizado el sistema ES-ALERT para enviar un mensaje masivo a los teléfonos móviles de la población, con instrucciones sobre la evacuación del municipio. Este mecanismo permite comunicar advertencias de emergencia a las personas que se encuentran en una zona de riesgo.

La evacuación responde al “posible rebosamiento” de la presa del Horcajo. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Marta Pérez

El aviso rojo de la AEMET corresponde al nivel máximo de alerta meteorológica y señala la posibilidad de fenómenos extraordinarios con un riesgo muy elevado para la población. No obstante, la orden de evacuación responde a una medida preventiva ante el posible rebosamiento de la presa, sin que la información difundida hasta el momento confirme que se haya producido.

¿Dónde deben acudir los vecinos evacuados de Piedralaves?

Las autoridades han indicado a los habitantes de Piedralaves que se dirijan a los puntos establecidos para facilitar la evacuación y recibir asistencia. Entre los espacios señalados se encuentran:

El pabellón municipal de Piedralaves.

El colegio San Juan de la Cruz.

La Junta de Castilla y León ha ordenado este martes 10 de noviembre la evacuación de Piedralaves. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Toni Albir

Protección Civil ha solicitado a la población que siga las instrucciones de los servicios de emergencia y respete las indicaciones oficiales mientras permanezca activa la situación de riesgo.

Piedralaves se encuentra en la comarca del Alto Tiétar, al sur de la provincia de Ávila. El municipio ya había atravesado una evacuación durante el pasado mes de julio, cuando el incendio forestal de Burgohondo, iniciado el 22 de julio, afectó gravemente a la zona.

Aquel incendio, considerado el segundo mayor de la historia de España, se prolongó durante varias semanas y obligó a adoptar medidas extraordinarias de protección. Cuatro meses después, los vecinos vuelven a enfrentarse a una evacuación, esta vez por las lluvias intensas y el riesgo asociado a la presa del Horcajo.

Por el momento, la información facilitada por las autoridades no establece cuándo podrán regresar los habitantes a sus viviendas. La evolución de las precipitaciones y las condiciones de seguridad de la presa serán determinantes para las próximas decisiones de Protección Civil.

Sánchez pide precaución ante la borrasca y “especial atención” en Piedralaves

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a la ciudadanía “mucha precaución” ante los efectos de las borrascas Bruna y Charles en varias partes de España, con “especial atención” a la situación de Piedralaves (Ávila) por la posibilidad de desbordamiento de la presa del Horcajo.

En un mensaje colgado en su cuenta de X, el líder socialista ha señalado que esos fenómenos meteorológicos “están dejando fuertes lluvias en varios puntos del país”.

“Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia. Mucha precaución. Lo primero es proteger la vida y la seguridad de las personas”, remarca el presidente.