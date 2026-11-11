El nivel de la presa de Piedralaves, Ávila, baja tres metros, pero se mantiene la evacuación.

La borrasca Charles ha comenzado a provocar importantes incidencias en España este miércoles 11 de noviembre, con rachas de viento de hasta 124 kilómetros por hora en Canarias, cancelaciones de vuelos, suspensión de clases y alertas por inundaciones en distintas comunidades autónomas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por fuertes precipitaciones, tormentas, viento y fenómenos costeros.

El temporal afecta especialmente en diferentes zonas del país: Canarias, Andalucía, Castilla y León y Extremadura, mientras otras regiones adoptan medidas preventivas ante el avance de la borrasca.

En Salamanca, la crecida del río Tormes ha elevado la alerta hidrológica a nivel rojo, mientras que en Andalucía los servicios de emergencias han gestionado 195 incidencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde el lunes.

¿Qué comunidades están en alerta por la borrasca Charles y dónde se registran los vientos más fuertes?

Canarias concentra algunas de las condiciones meteorológicas más adversas, con todas las islas bajo alerta por fuertes vientos. El Gobierno autonómico ha declarado la alerta máxima en La Palma y las cumbres de Tenerife, donde las rachas pueden alcanzar valores especialmente elevados.

La borrasca Charles ha dejado este miércoles sus primeros efectos en España, con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora en Canarias EFE

Según los registros de la AEMET durante la madrugada de este miércoles, las principales rachas de viento han sido:

Tenerife: 124 km/h en Izaña.

La Palma: 117 km/h en el aeropuerto y 110 km/h en el Roque de los Muchachos.

La Gomera: 109 km/h en Alto Igualero.

Las condiciones meteorológicas han obligado a cancelar ocho vuelos en el aeropuerto de La Palma: uno procedente de Madrid y siete con salida desde la isla. Además, otro vuelo que partió de Gran Canaria hacia Tenerife Norte tuvo que regresar a su aeropuerto de origen.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha suspendido las clases presenciales en Tenerife, La Palma y La Graciosa. Las previsiones apuntan a rachas de hasta 130 km/h en La Palma.

En Andalucía, la AEMET ha activado avisos naranjas por viento desde el mediodía en Huelva, Sevilla y Cádiz. Las alertas se extienden durante la tarde a zonas de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén, con rachas previstas de hasta 120 km/h en las áreas más expuestas.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha contabilizado 195 incidencias desde el lunes hasta las 07:00 del miércoles, principalmente por anegaciones, caída de árboles y objetos, problemas de tráfico y alteraciones de servicios básicos. Sevilla encabeza los registros con 94 avisos, seguida de Cádiz, con 47.

¿Dónde se suspenden las clases y qué zonas están en riesgo de inundaciones?

Las autoridades han adoptado medidas preventivas en varias comunidades autónomas para reducir los desplazamientos y proteger a la población ante el temporal.

En Andalucía, las clases presenciales permanecen suspendidas este miércoles en 30 municipios del litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho. La medida también afecta a los centros de día de estas zonas.

El paso de la borrasca 'Bruna' por la localidad cacereña de Plasencia ha dejado varias calles inundadas por la intensa lluvia caída y ha obligado al Consistorio al cierre de parques y paseos fluviales. Fuente: EFE EDUARDO PALOMO

Además, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha ordenado el cierre de los puertos bajo su competencia en las provincias marítimas de Cádiz y Huelva entre las 12:00 y las 22:00 horas, durante el periodo de aviso por fenómenos costeros adversos.

En Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene el episodio de avenidas en el río Tormes a su paso por Puente del Congosto, en Salamanca, donde se han registrado un caudal de 942,1 metros cúbicos por segundo y una altura de 5,27 metros.

La situación también mantiene la atención sobre Piedralaves, en Ávila, donde los vecinos continúan evacuados por el riesgo asociado a la presa de El Horcajo. Aunque el nivel del agua ha descendido tres metros durante la noche, las autoridades mantienen las medidas de seguridad a la espera de la evolución meteorológica.

En Extremadura, las precipitaciones han disminuido durante las últimas horas y algunos ríos han experimentado una reducción de sus niveles de alerta. El Tiétar, a su paso por Valverde de la Vera, ha pasado de nivel rojo a naranja, mientras otros puntos de control de los ríos Tiétar, Jerte y Rivera de Gata han abandonado el nivel amarillo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre del parque de El Retiro y otros cinco parques históricos desde las 12:00 horas ante la previsión de fuertes rachas de viento. En Ceuta también se han suspendido las actividades educativas y se ha reducido la actividad presencial de la Administración, además del cierre de parques e instalaciones deportivas.

La borrasca Charles avanzará de sur a norte por la península durante las próximas horas y comenzará a alejarse el jueves 12 de noviembre. Pese a su desplazamiento, las previsiones apuntan a la continuidad de las precipitaciones y los vientos intensos en buena parte del territorio, por lo que las autoridades recomiendan consultar los avisos meteorológicos y las indicaciones de los servicios de emergencias.