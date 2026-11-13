El PSOE ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre con entre 134 y 143 escaños

El PSOE ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre con entre 134 y 143 escaños, según el macrosondeo preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este jueves. El PP quedaría en segundo lugar, con entre 98 y 106 diputados, y Vox sería la tercera fuerza, con entre 57 y 65.

En el escenario más favorable para ambos partidos, PP y Vox sumarían 171 escaños, cinco menos de los 176 que marcan la mayoría absoluta en el Congreso. El PSOE y las demás fuerzas de izquierda, en cambio, superarían ese umbral si alcanzaran el tramo alto de sus horquillas y acordaran apoyar la investidura. En el extremo inferior, sumarían 167 diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno. Fuente: EFE J.J. Guillén

Encuesta del CIS para las elecciones del 29-N: cuántos votos y escaños obtendría cada partido

El PSOE aventajaría al PP en 7,8 puntos porcentuales. Los socialistas obtendrían el 33,3% de los votos, el mismo porcentaje que consiguió el PP al ganar las elecciones generales de 2023. Los populares bajarían al 25,5%, mientras que Vox subiría del 12,5% de los anteriores comicios al 18,4%. efe.com

Partido Estimación de voto Estimación de escaños PSOE 33,30% 134-143 PP 25,50% 98-106 Vox 18,40% 57-65

La encuesta se realizó entre el 7 y el 30 de octubre, con 45.074 entrevistas. A la pregunta de quién creen que ganará las elecciones, el 54,4% de los encuestados señaló al PP. Ese porcentaje recoge la expectativa de los entrevistados sobre el ganador. efe.com

Qué apoyos podría sumar el PSOE para la investidura

Entre las formaciones que podrían respaldar a Sánchez, el CIS sitúa a ERC entre 10 y 14 escaños, a Frente Amplio entre 7 y 11 y a EH Bildu entre 7 y 10. Compromís-Front Valencià obtendría de 4 a 6 diputados, Adelante Andalucía entraría en el Congreso con 3 o 4 y el BNG lograría entre 2 y 3.

Podemos y Ara Més-Front Ampli podrían conseguir un escaño cada uno o quedar fuera del Congreso. Unión del Pueblo Canario se movería entre 0 y 2 diputados. Por su parte, Junts y el PNV obtendrían entre 2 y 4 escaños cada uno. La encuesta deja sin representación a Coalición Canaria y a Se Acabó la Fiesta.

Participación y valoración de líderes: Rufián es el único que aprueba

El 83,1% de los encuestados asegura que acudirá a votar con total seguridad. En las elecciones generales de 2023, la participación efectiva fue del 66,6%. Además, el 49,1% afirma que elige a qué partido votar en función de cuál le convence más en cada elección.

Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC, es el único dirigente que supera el aprobado, con un 5,21 sobre 10. Le siguen Emilio Delgado, de Frente Amplio, con un 4,91, y Pedro Sánchez, con un 4,65. Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,88 y Santiago Abascal, un 3,41.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuente: EFE J.J. Guillén

Sánchez encabeza la lista de preferencias para presidir el Gobierno con el 33,2%, seguido de Feijóo (21,1%), Abascal (13,4%) y Rufián (7,2%).