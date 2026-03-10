Mercadona presentó los resultados 2025 y no defraudó. La cadena valenciana de supermercados incrementó sus ventas hasta los 41.858 millones de euros, cifra que explica un crecimiento del 8% en relación al ejercicio del año pasado, de los cuales 1.061 millones provienen de la venta online. La empresa, propiedad de Juan Roig, también alcanzó un beneficio neto de 1.729 millones de euros, en este caso la mejora sobre 2024 es del 25%, frente a los 1.384 millones netos de doce meses atrás. Por otra parte, “y para seguir impulsando a la compañía”, según destacó Roig en la presentación, Mercadona realizó inversiones por 978 millones de euros, dinero que se destinó, principalmente a la adaptación de la red de supermercados a la Tienda 8, modernizar los bloques logísticos e inaugurar “nuestro almacén más grande”, en Almeirim (Santarém), y continuar avanzando en la digitalización, incluyendo el desarrollo de la compra online. Por países, España contribuyó a la facturación con 39.766 millones de euros, ventas provenientes de las 1.603 tiendas que tiene en el país, lo que representa una cuota de mercado del 15,8% en superficie total de venta, en la que trabajan 7.500 personas. En tanto, la inversión llegó a los 838 millones de euros. Portugal aportó 2.092 millones de euros a la facturación global del Grupo, ventas que llevan a la compañía a controlar el 3,5% del mercado, y que hablan de un incremento muy fuerte ya que en 2024 alcanzaron hasta los 5 millones. La inversión sumó 140 millones. Estos números provienen de las 69 tiendas que Mercadona tiene en el país vecino y que dan empleo a 7.500 trabajadores. Precisamente la capacidad de generar empleo es uno de los puntos en los que claramente se destaca Mercadona del resto de sus rivales. En 2025, la cadena de supermercados líder en España incorporó 5.000 nuevos trabajadores, de 115.000 al cierre del ejercicio. Asimismo, la compañía siguió implantando mejoras para satisfacer a la plantilla como, por ejemplo, ajustar el periodo de descanso de verano del 15 de junio al 15 de septiembre o ampliar en una semana las vacaciones para el personal base, lo que implica que a partir de este año, los trabajadores de Mercadona disfrutan de una semana más de vacaciones, que pasan de 30 a 37 días. “Respuestas como esta, así como el nivel de eficiencia e implicación constante, explican claramente la decisión de Mercadona de incrementar el salario un 2,9% en el caso de España y un 2,2 % en Portugal, y compartir 780 millones de euros de sus beneficios con la plantilla en concepto de prima por objetivos, un 14 % más que en 2024”, declaró Roig. Vale recordar, además, que el reparto establecido por Mercadona es de dos mensualidades entre sus empleados con menos de cuatro años en la empresa y de tres mensualidades a los que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla y que recibirán 7.250 euros netos, correspondiente a 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual. Por último, durante este año la empresa seguirá avanzando hacia Totaler Radical, con un surtido eficiente de calidad contundente a un precio imbatible; e invirtiendo para evolucionar nuestros supermercados hacia un nuevo modelo, la Tienda 9, que pasa de gestionarse por negocios a ser una tienda por procesos, al igual que continúa mejorando la experiencia de compra de los “Jefes” (los clientes, como los llama Mercadona) y las tareas diarias de los trabajadores.