Mercadona ha ejecutado un plan de cierre de establecimientos que afectó a más de 60 tiendas entre 2023 y 2025. La cadena valenciana cerró 49 supermercados en 2023 y otros 49 en 2024, mientras abría nuevos locales más modernos. El 4 de enero de 2025 se produjo el cierre definitivo de cinco establecimientos adicionales, lo que representa una reducción de 6239 metros cuadrados de superficie comercial.

Esta estrategia no responde a una crisis económica. Mercadona cerró 2024 con un beneficio neto de 1384 millones de euros, un 37% más que el año anterior. El presidente de la compañía, Juan Roig, ha explicado que los cierres forman parte de un plan de transformación hacia el modelo “Tienda 8”, que busca tener menos locales, pero más grandes y rentables.

Las ciudades donde Mercadona ha cerrado establecimientos

Durante 2024, los cierres afectaron principalmente a Valladolid, donde se clausuraron dos tiendas, además de locales en Madrid, Valencia y Barcelona. La empresa cerró un total de 13 establecimientos en los primeros meses del año. El último cierre documentado en 2024 fue el del Mercat del Poblenou en la Plaça de la Unió de Barcelona.

El 4 de enero de 2025, cinco supermercados más bajaron la persiana definitivamente. Las localidades afectadas fueron Puertollano en Ciudad Real, Orihuela en Alicante, Murcia, Almería y La Laguna en Tenerife. La compañía ha asegurado que los trabajadores de las tiendas cerradas han sido reubicados en otros establecimientos cercanos, evitando despidos.

¿Por qué Mercadona cierra tiendas si tiene beneficios récord?

La razón principal es la estrategia de modernización conocida como “Tienda 8”. Juan Roig ha atribuido los cierres a varios factores: la reducida dimensión de las tiendas antiguas, problemas de acceso y falta de rentabilidad. El objetivo es sustituir locales pequeños y obsoletos por establecimientos más grandes que cumplan con los nuevos estándares de la compañía.

Las nuevas tiendas que Mercadona ha abierto en los últimos años son el doble de rentables que las anteriores y registran 2400 tickets de media al día por supermercado. Desde 2016, la empresa ha invertido alrededor de 10000 millones de euros en la transformación de sus tiendas y logística. Aproximadamente 1000 de sus establecimientos ya han sido remodelados siguiendo el concepto “Tienda 8”, y se espera que todos estén transformados para 2026.

Mercadona cerró casi 50 tiendas en España durante 2025: estas fueron las ciudades afectadas. (Fuente: archivo)

La expansión en Portugal contrasta con los cierres en España

Mientras Mercadona reduce su número de tiendas en territorio español, la cadena ha experimentado un crecimiento significativo en Portugal. En 2025, la empresa abrió 11 nuevas tiendas en el país vecino, alcanzando un total de 60 supermercados. Esta expansión internacional forma parte de la estrategia global de la compañía.

En España, Mercadona mantiene actualmente alrededor de 1617 tiendas operativas tras los cierres de 2024. El modelo de negocio busca simplificar procesos, mejorar la logística y reducir los costes de mantenimiento. Al mantener un formato homogéneo y más moderno, la empresa puede gestionar mejor el inventario, optimizar la distribución y ofrecer una experiencia de compra más coherente a sus clientes.