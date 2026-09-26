Jubilación en 2027: cuántos años habrá que cotizar para retirarse a los 65 y quiénes tendrán que esperar hasta los 67.

La edad ordinaria de jubilación cambiará a partir de 2027 en España, cuando el calendario progresivo establecido por la reforma de las pensiones alcance su etapa final. Desde ese momento en adelante, los trabajadores deberán haber cotizado 38 años y 6 meses o más para jubilarse de forma ordinaria a los 65 años.

Sin embargo, las personas que no alcancen el periodo de cotización requerido deberán fijar su edad ordinaria de jubilación en los 67 años. Este es el último incremento previsto en el calendario que comenzó a implementarse en 2013, y que ha elevado tanto la edad como los años de cotización requeridos para jubilarse a los 65.

Actualmente, quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados pueden retirarse. En cambio, los trabajadores que no alcancen esa cantidad deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. A partir de enero de 2027, el requisito aumentará en tres meses, y la segunda edad pasará a ser definitivamente a 67 años.

Cuántos años habrá que cotizar para jubilarse a los 65 en 2027

La Ley General de la Seguridad Social establece que a partir de 2027, quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización o más podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años, teniendo en cuenta los años y meses completos cotizados.

Por ejemplo, una persona que llegue a los 65 años pero no alcance los 38 años y 6 meses cotizados no habría alcanzado la edad ordinaria de jubilación, según lo establecido por norma general. En este caso, debería esperar hasta cumplir los 67 años, a menos que pueda aplicar alguno de los regímenes especiales previstos por la normativa.

Sin embargo, la Seguridad Social contempla supuestos de jubilación anticipada, jubilación parcial y reducciones de edad para algunos colectivos profesionales.

Jubilación en 2027: cuántos años habrá que cotizar para retirarse a los 65 y quiénes tendrán que esperar hasta los 67 (foto: Shutterstock)

Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión

El requisito para acceder a la edad ordinaria de jubilación no exime de considerar los años considerados para alcanzar el 100% de la base reguladora de la pensión. Esto se debe a que una determina a qué edad se puede acceder a la jubilación ordinaria, mientras que la otra impacta en el porcentaje de la base reguladora correspondiente al trabajador.

Desde 2027, el porcentaje comienza en el 50% de la base reguladora con 15 años cotizados. A partir de ese momento se añaden porcentajes por cada mes adicional, hasta alcanzar el 100%. Según la escala prevista para el próximo año, se requerirán 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora.

De esta forma, el hecho de que una persona con 37 años cotizados alcance el 100% de su base reguladora no implica que pueda jubilarse ordinariamente a los 65 años.

Para hacerlo a esa edad en 2027, deberá acreditar 38 años y 6 meses. En caso de que no se alcance el mínimo correspondiente, la edad ordinaria será de 67 años. Sin embargo, la cuantía final dependerá de sus bases de cotización y del resto de condiciones aplicables.