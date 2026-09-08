Tiene más de 40 años y busca piso en Barcelona: “Es casi imposible, te ofrecen pocilgas a cualquier precio”

El mercado del alquiler en Barcelona atraviesa uno de sus momentos más complejos para quienes buscan una vivienda. Los precios elevados, la escasa oferta y las condiciones económicas que exigen algunos propietarios convierten la búsqueda de un piso en una carrera contrarreloj, especialmente para las personas que necesitan alquilar por su cuenta.

Carolina Siri, una periodista argentina de más de 40 años que vive en Badalona, relató su experiencia después de pasar tres semanas buscando un piso en Barcelona. Su recorrido por los portales inmobiliarios y las visitas a distintos inmuebles le permitió comprobar las dificultades que existen para acceder a una vivienda que combine un precio razonable con condiciones habitables.

¿Por qué cada vez es más difícil encontrar un piso en Barcelona?

Barcelona se encuentra entre las zonas con los alquileres más caros de España. Según los datos citados en el informe, el precio medio alcanza los 19,8 euros por metro cuadrado, mientras que en la ciudad de Barcelona el alquiler medio supera los 1150 euros mensuales. Esta situación reduce las posibilidades de quienes cuentan con ingresos medios y necesitan afrontar el alquiler sin compartir vivienda.

¿Por qué cada vez es más difícil encontrar un piso en Barcelona?

A ese costo se suma el dinero necesario para ingresar a un inmueble. Carolina explicó que un alquiler de 700 euros puede exigir alrededor de 2800 euros al momento de firmar , una cifra que contempla el mes en curso, la fianza y otras garantías que puede solicitar el propietario dentro de los límites establecidos.

La periodista también cuestionó el estado de algunos de los pisos que aparecen en los portales inmobiliarios. Según contó, las fotografías pueden mostrar viviendas con todas las luces encendidas para mejorar su aspecto, mientras que la visita permite descubrir espacios con poca iluminación natural, falta de ventilación, humedad o incluso hongos.

Para Carolina, el problema no se limita solo al precio . La escasez de viviendas disponibles hace que los inmuebles que aparecen con valores relativamente accesibles reciban una gran cantidad de interesados en muy poco tiempo. “Es casi imposible”, resumió al describir una búsqueda en la que, según su experiencia, las opciones desaparecen con rapidez.

¿Qué alternativa encuentran quienes no pueden afrontar un alquiler solos?

Ante la falta de opciones y los elevados costos de entrada, compartir piso aparece como una de las alternativas más habituales para quienes no pueden asumir un alquiler completo. Dividir los gastos permite reducir el desembolso mensual y también facilita el acceso a una vivienda cuando los requisitos económicos resultan difíciles de cumplir para una sola persona.

¿Qué alternativa encuentran quienes no pueden afrontar un alquiler solos? Ilustración con IA

La situación refleja una transformación del mercado residencial de Barcelona, donde la demanda continúa ejerciendo presión sobre una oferta limitada. Carolina describió el escenario con una frase contundente: “La gente ya está alquilando cualquier cosa a cualquier precio con un nivel de desesperación tremendo”. Su testimonio muestra hasta qué punto la necesidad de encontrar una vivienda puede llevar a aceptar condiciones que, en otro contexto, serían difíciles de considerar.

Sin embargo, algunos indicadores recientes muestran una posible señal de alivio. Según los datos de Fotocasa citados en la nota original, el precio del alquiler registró en julio una caída interanual del 1,6%, la primera desde marzo de 2022, después de 52 meses consecutivos de aumentos. Todavía es pronto para determinar si este descenso marca un cambio de tendencia, pero supone un dato relevante para un mercado que lleva años bajo una fuerte presión.