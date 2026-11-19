Fotografía de archivo de Ander Herrera de Boca en un partido de la Primera División argentina en Buenos Aires (Argentina).

Ander Herrera pasó por algunos de los clubes más importantes de Europa y manejó durante su carrera ingresos muy superiores a los de un trabajador promedio. Aun así, el futbolista español reconoce que ganar mucho dinero no significa saber administrarlo.

En el pódcast Tengo un Plan, el exjugador de Boca Juniors explicó que su clave fue rodearse de personas de confianza: “Rodearte bien. Nosotros, que somos futbolistas, no tenemos ni idea de inversiones, no tenemos ni idea de qué hacer con el dinero”, afirmó, según El Español.

Los mismos asesores desde los 19 años

Herrera mantiene a los mismos asesores financieros desde que tenía 19 años y al mismo representante desde que empezó su carrera. Dijo que, si volviera a jugar, volvería a elegirlo.

En lugar de intentar aprender por su cuenta todo lo relacionado con el patrimonio, optó por apoyarse en profesionales especializados. No mencionó ninguna inversión concreta: su consejo es reconocer lo que no se conoce y contar con quien sí lo sabe.

Ander Herrera, del Athletic Club, durante el partido de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el RCD Espanyol, disputado en el estadio de San Mamés el 18 de enero de 2023, en Bilbao, Vizcaya, España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo cobran los futbolistas

El jugador también explicó cómo funciona la remuneración. En su caso hay una nómina mensual y la ficha se divide en dos pagos establecidos en el contrato, que se cobran en diciembre y en junio.

Según contó, el sistema cambia según el país: en la Premier League, igual que en Francia, los jugadores cobran en doce mensualidades.

Como la carrera de un futbolista es corta, la administración del dinero pesa especialmente. Otro exfutbolista, Javier Arizmendi, advirtió en el mismo pódcast sobre los riesgos de no planificar.

Una carrera de Athletic a Boca y el regreso a Zaragoza

Cuando dio esas declaraciones, Herrera tenía 36 años y una extensa trayectoria: Athletic Club, Manchester United, Paris Saint-Germain y Boca Juniors.

Este verano volvió al Real Zaragoza, el club donde empezó su carrera profesional. Según Perfil, decidió no cobrar por jugar en Primera Federación y donar el sueldo mínimo de la categoría a la Fundación del club.