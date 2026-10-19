Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por la DANA Adam.

Este lunes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por la DANA Adam, a la vez que ha incitado a la población a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La petición fue pronunciada por el socialista durante su intervención en el acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, en el que se ha firmado la declaración sobre el proyecto de real decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario.

El aviso del secretario general del PSOE se produce en el contexto del fuerte temporal de lluvias y tormentas que ha afectado a 7 comunidades autónomas. Además, ha obligado a ordenar el confinamiento de hasta 145 municipios de los litorales sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, según ha informado EFE.

El mensaje de Pedro Sánchez en solidaridad con los afectados por la DANA Adam

En un acto llevado a cabo en el Palacio de la Moncloa, convocado para concretar la firma de la declaración sobre el proyecto del Estatuto de Estudiantado Universitario, Sánchez ha transmitido: “Un mensaje de solidaridad y de total apoyo a las personas afectadas y también un mensaje de alerta y, por tanto, de máxima precaución, porque la emergencia continúa”.

En este sentido, también ha solicitado a los ciudadanos que se informen a través de los canales oficiales de la situación y de los medios de comunicación contrastados. También, insistió en que se eviten desplazamientos y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

El acto en el Palacio de la Moncloa iba a contar con la presencia de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Sin embargo, no ha acudido al evento para seguir de cerca la compleja situación que atraviesa la Comunidad Valenciana ante el temporal de lluvias, debido a que ocupa el cargo de secretaria general del PSPV-PSOE.

Pedro Sánchez ha incitado a los ciudadanos a evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Alejandro García

3 muertos y 145 municipios bajo confinamiento por la DANA Adam

Hasta el momento, el episodio de lluvias y tormentas ha dejado 3 víctimas fatales y numerosos rescates de personas atrapadas en coches, viviendas y tejados. En este contexto, el el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido “muchísima paciencia” y ha transmitido que se está trabajando “para llegar lo antes posible”.

A la vez, ha obligado a confinar hasta 145 municipios de los litorales sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante.

No obstante, EFE ha informado que actualmente la situación ha presentado una leve mejoría. Esto ha provocado que se levante el confinamiento en la mayoría de las localidades, con la excepción de Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles y Miramar , en el litoral sur de Valencia; y Xàbia, Pego y Els Poblets , en el litoral norte de Alicante.

En estas dos zonas de la Comunidad Valenciana -que han estado en alerta roja el domingo y la mañana de este lunes- se han acumulado más de 700 litros por metro cuadrado.

Los servicios de emergencia han hallado este lunes el cadáver de una mujer en el bajo de su casa en Olivia junto a su sobrina, que estaba viva, según han confirmado fuentes de la Unidad Militar de Emergencias recogidas por EFE.

Posteriormente, la Delegación del Gobierno ha confirmado la muerte de un hombre de 64 años a causa de un infarto en un camping de la misma localidad. Además, la tercera víctima fatal del temporal se produjo cuando una mujer ingresó este domingo por la tarde en el mar en Sagunto (Valencia). Su cadáver fue localizado tiempo después en Canet d’En Berenguer.

La DANA Adam ha obligado a confinar hasta 145 municipios de los litorales sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante. Imagen Ilustrativa. Fuente: EFE Alejandro García

Servicios de transporte y escuelas afectadas por la DANA Adam

En cuanto a las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico, la DANA ha impactado especialmente a las comarcas de la Safor, en Valencia, y la Mariana Alta, en Alicante. Además, el episodio ha castigado con dureza a municipios como Oliva, Xàbia, Pego, Gandia, Dénia, Miramar, El Poblets o Piles . De igual manera, ha obligado activar la situación 2 de emergencia y a movilizar a la Unidad Miliar de Emergencias (UME).

En este contexto, unos 102.000 alumnos -80.913 de 42 municipios de la provincia de Valencia y 21.868 de 25 municipios de la de Alicante- se han visto afectados por la suspensión de clases debido a este temporal, según ha informado la Conselleria de Educación.

Respecto a los servicios de transporte público, Renfe mantiene la suspensión de la circulación de las líneas de Cercanías C1 (València Estació del Nord-Gandia) y C2 (València Estació del Nord-Moixent), y ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para sus clientes.