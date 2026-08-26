Diego Acevedo, técnico de emergencias: “Trabajo un día 24 horas y luego descanso cinco. Al mes trabajo seis días. Cobro 2300 euros” (TikTok + ChatGPT)

En España, los servicios de emergencias exigen una disponibilidad y una capacidad de respuesta constantes . Dentro de este sector, los técnicos de ambulancias tienen un papel clave en la primera atención a pacientes y accidentados, especialmente durante los minutos iniciales de una emergencia.

Uno de ellos es Diego Acevedo, técnico del SAMUR de Madrid, quien explicó en una entrevista en el podcast 17 Grados cómo funciona su jornada laboral y cuánto cobra por su trabajo. Según contó, su sistema de turnos le permite trabajar apenas seis días al mes, aunque cada una de esas jornadas se extiende durante 24 horas consecutivas .

La particularidad de este régimen laboral llamó la atención por la combinación entre guardias muy extensas y varios días seguidos de descanso. A esto se suma un salario neto mensual de alrededor de 2300 euros, según explicó el propio trabajador.

Cómo son los turnos de Diego Acevedo en el SAMUR

Acevedo trabaja bajo un régimen de un día de trabajo por cinco días de descanso. Ese único día, sin embargo, consiste en una guardia de 24 horas ininterrumpidas, durante la cual debe mantenerse preparado para responder a cualquier emergencia.

Este esquema provoca que, en términos de días efectivos, trabaje alrededor de seis jornadas al mes. Además, debe completar otras ocho guardias adicionales a lo largo del año, según explicó en la entrevista.

“Trabajo un día, 24 horas, y luego descanso cinco. Al mes trabajo seis días y cobro 2300 euros”, explicó el técnico. Según detalló, este sistema hace que termine trabajando alrededor de seis días al mes.

El técnico también señaló que existe otra modalidad de organización de los turnos dentro del servicio, en la que se trabaja un día y posteriormente se descansan tres. La distribución depende del cuadrante y del régimen asignado.

Aunque trabajar solo seis días al mes puede parecer una jornada reducida, el sistema responde a la exigencia de realizar turnos completos de 24 horas, en un entorno caracterizado por la presión, la necesidad de reacción inmediata y la responsabilidad sobre la atención sanitaria de los pacientes.

Diego Acevedo, técnico de emergencias: “Trabajo un día 24 horas y luego descanso cinco. Al mes trabajo seis días. Cobro 2300 euros” (foto: EFE) EFE

Cuánto cobra un técnico del SAMUR

Respecto al salario, Acevedo afirmó que percibe alrededor de 2300 euros netos mensuales. La cifra corresponde a su experiencia particular dentro del SAMUR y no debe interpretarse como un salario universal para todos los técnicos de emergencias, ya que puede variar según antigüedad, complementos, turnos y otras condiciones laborales.

El trabajo de los técnicos de ambulancias implica atender accidentes, emergencias médicas y situaciones en las que la rapidez de actuación puede resultar determinante. Esto explica, en parte, la estructura de descansos posteriores a las guardias prolongadas .

Durante una jornada de 24 horas, el trabajador debe permanecer disponible y preparado para intervenir en distintos tipos de avisos. Por este motivo, la organización de los turnos intenta compensar esas jornadas con varios días consecutivos de libranza.

La combinación entre salario, días trabajados y duración de las guardias convierte este tipo de empleo en una opción llamativa para quienes buscan trabajar dentro del ámbito de las emergencias, aunque las condiciones exigen una elevada resistencia física y mental.

El SAMUR busca incorporar nuevos trabajadores

El contexto también resulta relevante para quienes estén interesados en incorporarse a este tipo de empleo. El Ayuntamiento de Madrid anunció una convocatoria para cubrir 330 puestos en SAMUR-Protección Civil, de los cuales aproximadamente un tercio se reservará para técnicos auxiliares de transporte sanitario .

La ampliación forma parte de un objetivo más amplio del Ayuntamiento de Madrid para reforzar los servicios de Seguridad y Emergencias de la capital. Según recoge AS, la previsión municipal es alcanzar en 2027 los 10.000 trabajadores sumando Policía Municipal, Bomberos y SAMUR.

Para quienes quieran acceder al sector de las emergencias sanitarias, estas convocatorias pueden representar una vía de entrada a un ámbito profesional con jornadas muy particulares y un alto nivel de responsabilidad.