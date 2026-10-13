Cerca del 40% de la producción hortifrutícola de invernáculo en varias zonas del norte del país se destruyó por las fuertes lluvias y tormentas de los últimos días, informó el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), José Saavedra.

El fenómeno de El Niño también se hace sentir en los precios que pagan los consumidores. El kilo de tomate llegó a costar 500 pesos en algunos comercios y Uruguay debió importar cebolla.

Saavedra explicó que en los invernáculos las plantas cayeron y quedaron acostadas, lo que dificulta la maduración y vinculó esa pérdida con los precios y con las compras externas:

“Por eso vemos el tomate hoy que está un poco disparado de precio y que se tuvo que importar cebolla porque nos quedamos sin cebolla del norte que venía en esta época del año”, dijo Saavedra en declaraciones a canal 4.

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El jerarca puso como ejemplo que un productor de citrus del norte perdió 1.200 toneladas desde julio, cuando comenzó el período asociado al fenómeno de El Niño, y 400 de ellas cayeron en una tormenta reciente.

Saavedra explicó que estas 1.200 toneladas “se fueron al piso y quedaron sin valor de ningún tipo” y calificó la situación como una pérdida importante para el productor.

También indicó que algunos productores tienen seguros y que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) destina recursos para apoyar a quienes sufrieron daños.

El temporal de Salto

Saavedra recordó que el fuerte temporal de la madrugada del 18 de julio en Salto, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, dañó invernáculos a unos 300 productores, lo que llevó al gobierno a declarar la emergencia granjera.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) definió apoyos por 178,5 millones de pesos para 306 productores: un aporte no reembolsable de hasta 12 mil dólares por productor y un complemento, con tope de 40 mil dólares, para quienes registraron daños mayores.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, explicó que de los casi 300 productores afectados, solo 80 contaban con seguro para sus cultivos. En ese sentido, remarcó la importancia de que aseguren sus producciones y recordó que el Ministerio de Ganadería subsidia el 70% del valor de los seguros.