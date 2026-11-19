El distrito escolar de Miami-Dade confirmó que las vacaciones de fin de año de 2026 comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre y se extenderán hasta el viernes 1 de enero de 2027. Sin embargo, los estudiantes tendrán un día adicional sin clases el viernes 18 de diciembre, debido a una jornada de planificación docente.
La medida forma parte del calendario académico de Miami-Dade County Public Schools para el ciclo 2026-2027 y alcanza a las escuelas públicas primarias y secundarias del condado.
Cuándo comienzan las vacaciones de invierno
De acuerdo con el calendario oficial, el receso de invierno comenzará el 21 de diciembre y terminará el 1 de enero de 2027. Durante ese período, los alumnos no asistirán a clases.
El documento identifica estas fechas como “Winter recess for students and employees” (receso de invierno para estudiantes y empleados). La disposición contempla excepciones laborales para ciertos trabajadores con contratos de 12 meses y personal específico.
No obstante, las familias deben tener en cuenta que el viernes 18 de diciembre tampoco habrá actividad escolar para los estudiantes. Esta jornada estará destinada a la planificación de los docentes, por lo que el último día habitual de clases será el jueves 17.
Qué día regresan los alumnos a clases
El calendario establece que el viernes 1 de enero de 2027 será el último día del receso de invierno. Como el sábado 2 y el domingo 3 también forman parte del descanso semanal, los estudiantes volverán a las escuelas el lunes 4 de enero.
A qué escuelas alcanza el receso de fin de año
Las fechas corresponden al calendario de Miami-Dade County Public Schools y comprenden los establecimientos públicos de educación primaria y secundaria.
El calendario 2026-2027 fue aprobado por la Junta Escolar del condado el 23 de enero de 2025. Según informó el propio distrito, los cronogramas fueron elaborados conjuntamente por representantes de las escuelas y del sindicato United Teachers of Dade.
El cronograma completo puede consultarse en el apartado de calendario escolares del distrito, donde también están disponibles las fechas de otros feriados y períodos sin actividad académica.