Las familias podrán organizar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo con anticipación (Fuente: Shutterstock).

El distrito escolar de Miami-Dade confirmó que las vacaciones de fin de año de 2026 comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre y se extenderán hasta el viernes 1 de enero de 2027. Sin embargo, los estudiantes tendrán un día adicional sin clases el viernes 18 de diciembre, debido a una jornada de planificación docente.

La medida forma parte del calendario académico de Miami-Dade County Public Schools para el ciclo 2026-2027 y alcanza a las escuelas públicas primarias y secundarias del condado.

Cuándo comienzan las vacaciones de invierno

De acuerdo con el calendario oficial, el receso de invierno comenzará el 21 de diciembre y terminará el 1 de enero de 2027. Durante ese período, los alumnos no asistirán a clases.

El documento identifica estas fechas como “Winter recess for students and employees” (receso de invierno para estudiantes y empleados). La disposición contempla excepciones laborales para ciertos trabajadores con contratos de 12 meses y personal específico.

No obstante, las familias deben tener en cuenta que el viernes 18 de diciembre tampoco habrá actividad escolar para los estudiantes. Esta jornada estará destinada a la planificación de los docentes, por lo que el último día habitual de clases será el jueves 17.

Las familias tendrán más de dos semanas sin actividad escolar, si se contabiliza también la jornada de planificación docente del 18 de diciembre y los dos fines de semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué día regresan los alumnos a clases

El calendario establece que el viernes 1 de enero de 2027 será el último día del receso de invierno. Como el sábado 2 y el domingo 3 también forman parte del descanso semanal, los estudiantes volverán a las escuelas el lunes 4 de enero.

A qué escuelas alcanza el receso de fin de año

Las fechas corresponden al calendario de Miami-Dade County Public Schools y comprenden los establecimientos públicos de educación primaria y secundaria.

El calendario 2026-2027 fue aprobado por la Junta Escolar del condado el 23 de enero de 2025. Según informó el propio distrito, los cronogramas fueron elaborados conjuntamente por representantes de las escuelas y del sindicato United Teachers of Dade.

El cronograma completo puede consultarse en el apartado de calendario escolares del distrito, donde también están disponibles las fechas de otros feriados y períodos sin actividad académica.