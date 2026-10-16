Una finca de cinco hectáreas ofrece alojamiento en plena naturaleza, desayuno, almuerzo y acceso a distintas comodidades a cambio de colaborar en tareas de jardinería, paisajismo y construcción. La propuesta está dirigida a personas de entre 20 y 50 años que tengan un nivel intermedio de inglés y quieran vivir una experiencia rural.

La iniciativa está publicada en Worldpackers y corresponde a una propiedad que sus dueños compraron en 2024. Desde entonces, sus propietarios trabajan en la transformación del terreno en un espacio habitable, con agua corriente, baño, cocina al aire libre y zonas de descanso.

Una finca de cinco hectáreas ofrece alojamiento en plena naturaleza, desayuno, almuerzo y acceso a distintas comodidades. Worldpackers

Tras el nacimiento de su bebé en agosto de 2025, buscan ayuda para avanzar con las tareas pendientes de mantenimiento y mejora de la finca.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios y cuántas horas tendrán que trabajar?

La propuesta contempla un mínimo de 20 horas de colaboración por semana, equivalentes a cuatro horas diarias. Los anfitriones están dispuestos a negociar la distribución de las jornadas y los días libres, de acuerdo con las necesidades de los voluntarios y las condiciones de la estancia.

Entre las actividades previstas figuran la construcción y reparación de estructuras, el cuidado del jardín y el huerto, la creación de senderos y caminos, el mantenimiento de las instalaciones y la fabricación de muebles. Las tareas concretas dependerán de las necesidades de la finca y de las posibilidades de cada participante.

Voluntariado - Casa de campo Villanueva de la Vera, Extremadura, España Worldpackers

El programa incluye dos días libres por semana. Además, los anfitriones ofrecen una tienda de campaña tipo glamping como alojamiento, con acceso a las instalaciones exteriores. La descripción también contempla la posibilidad de una habitación privada, por lo que conviene consultar con los responsables cuál de las opciones está disponible para cada estancia.

¿Qué ofrece el alojamiento y cuáles son los requisitos para participar?

Los voluntarios tendrán desayuno y almuerzo gratuitos todos los días de su estancia, acceso sin costo a la lavandería, uso de bicicletas y una cocina equipada para preparar sus propias comidas.

Cocina equipada de la casa de campo Villanueva de la Vera, Extremadura, España Worldpackers

También contarán con conexión a internet de alta velocidad, una ventaja para quienes necesiten trabajar de forma remota durante su experiencia en España.

La oferta admite participantes individuales, parejas y grupos de dos voluntarios. Para postularse, es necesario tener entre 20 y 50 años y acreditar un nivel intermedio de inglés. Entre las reglas de convivencia figura la prohibición de fumar dentro de la propiedad.

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visado no están incluidos en el programa, por lo que deberán correr por cuenta de cada participante. La publicación cuenta con una puntuación de 5 sobre 5, basada en cuatro reseñas en Worldpackers.

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones de la estancia y contactar con los anfitriones a través de la publicación del voluntariado en Worldpackers.