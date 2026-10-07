El chaleco acolchado largo de mujer de la marca ESMARA está disponible en el catálogo de Lidl.

Lidl en España ha publicado, en su catálogo online, un chaleco acolchado largo de mujer de la marca ESMARA en descuento. La prenda está diseñada para el uso diario y especialmente pensado para los días de entretiempo. Según detalla la cadena en su sitio web, cuenta con un material que protege contra la lluvia, capucha ajustable y un diseño que permite llevarla sobre jerséis o prendas ligeras.

El modelo es a un precio chollo, se ofrece en colores beige y negro y está dispone de tallas desde XS hasta L. Además, incorpora una cremallera de dos vías, bolsillos laterales y aberturas con botones a presión para facilitar los movimientos durante actividades cotidianas.

Chaleco acolchado ESMARA: protege contra la lluvia y es ideal para el día a día

El producto está diseñado para ofrecer una protección frente a la lluvia ligera, gracias a su material exterior tratado para repeler el agua. Esta característica evita que la humedad penetre rápidamente en la superficie de la prenda y facilita también su mantenimiento.

La capucha incorpora un cordón ajustable para adaptarla según las condiciones meteorológicas. La cremallera de dos vías permite mayor libertad de movimiento, mientras que el protector de barbilla evita el roce incómodo en la zona del cuello.

El diseño largo proporciona una mayor cobertura en la espalda y el acolchado ayuda a mantener la forma de la prenda. Las aberturas laterales con botones a presión permiten ampliar el movimiento, por ejemplo, al montar en bicicleta o agacharse.

El producto está diseñado para ofrecer una protección frente a la lluvia ligera. Shutterstock

Características del chaleco de Lidl: composición, cuidados y certificaciones

Composición

Material exterior repelente al agua.

Contiene 100% poliéster reciclado certificado GRS.

Cuidados

Lavado máximo a 40 °C.

No utilizar lejía.

Secado suave en secadora, hasta 60 °C.

Planchar hasta 110 °C.

No utilizar vapor al planchar.

No limpiar en seco.

Certificaciones

El producto cuenta con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100, que acredita que el textil ha sido sometido a controles frente a sustancias nocivas.

También dispone de certificación Global Recycled Standard (GRS) por el uso de poliéster reciclado.

El chaleco acolchado de Lidl cuenta con capucha y material exterior repelente al agua. Lidl

Cuánto cuesta el chaleco acolchado de Lidl y cómo comprarlo

El chaleco acolchado largo ESMARA tiene un precio habitual de 16,99 euros, pero Lidl lo ofrece actualmente con un 11% de descuento por 14,99 euros. La prenda figura como disponible para comprar online, aunque la disponibilidad de colores y tallas puede variar.

La compra puede realizarse a través de la tienda online de Lidl, seleccionando previamente el color y la talla. Asimismo, la cadena también ofrece una guía de tallas para ayudar a elegir la opción adecuada.