El Gobierno aprobó una normativa que permitirá que las familias monoparentales con dos hijos accedan a un reconocimiento oficial y a nuevas medidas de protección. Imagen ilustrativa.

El Gobierno aprobó una normativa que permitirá que las familias monoparentales con dos hijos accedan a un reconocimiento oficial y a nuevas medidas de protección.

El Real Decreto-ley 35/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 11 de noviembre, establece la creación de un título de familia monoparental con validez en todo el territorio español. Además, incorpora medidas vinculadas con la conciliación familiar, el empleo y el acceso a los beneficios sociales .

Una de las principales novedades es que las personas que críen solas a dos hijos podrían acceder a la consideración de familia numerosa. Esto significa que podrán beneficiarse de un régimen de protección que anteriormente aplicaba a familias con tres hijos o más.

Quiénes podrán acceder al título de familia monoparental

El Real Decreto-ley 35/2026 establece que el reconocimiento oficial estará destinado a las unidades familiares en que una sola persona asuma las responsabilidades de cuidado y crianza de los hijos.

Algunas de los escenarios contemplados por la normativa son los siguientes:

Madres o padres que críen a uno o más hijos.

Personas que tengan la tutela exclusiva de menores o convivan con ellos en un régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines adoptivos.

Progenitores con guarda y custodia exclusiva.

Mujeres víctimas de violencia de género , cuando se cumplan las condiciones de protección y custodia previstas en la ley.

Familias en las que uno de los progenitores esté ausente de forma forzosa durante al menos un año.

A su vez, el decreto distingue las categorías de familias monoparentales general y especial. La categoría especial incluye a las familias con dos o más hijos, así como a determinadas unidades familiares con un solo hijo cuando existen ingresos reducidos, discapacidad o incapacidad para trabajar.

La normativa incorpora medidas destinadas a mejorar la protección económica y social de las familias. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

Cuáles son los nuevos derechos para las familias monoparentales a partir de 2027

La normativa incorpora medidas destinadas a mejorar la protección económica y social de las familias:

Reconocimiento como familia numerosa

Las familias monoparentales podrán acceder a esta consideración legal y a los beneficios correspondientes.

Conciliación familiar

Las administraciones deberán facilitar el acceso a políticas y recursos de apoyo al cuidado de menores.

Empleo y formación

Se proverán programas de inserción laboral, formación profesional y mejoras de competencias, con medidas que permitan compatibilizar la participación con el cuidado de los hijos.

Becas y ayudas educativas

Se contempla un trato preferente en su concesión, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa correspondiente.

Transporte y actividades

Se prevén exenciones y bonificaciones en determinados transportes públicos y en el acceso a servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio.

Prestaciones familiares

La normativa permite adaptar determinados límites de ingresos para facilitar el acceso a ayudas vinculadas con el nacimiento, cuidado y crianza.

El decreto también incorpora medidas para evitar situaciones de discriminación en el acceso al ingreso mínimo vital y refuerza la protección ante determinados casos de impago de pensiones de alimentos.

Cuándo entrará en vigor el título de familia monoparental

Si bien el Real Decreto-ley entró en vigor el 12 de noviembre de 2026, el reconocimiento mediante el nuevo título oficial y la posibilidad de solicitar los beneficios que comprende tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

El artículo 5 de la normativa establece que el título de familia monoparental deberá solicitarse ante la administración de la comunidad autónoma donde resida la persona interesada, que será la encargada de comprobar los requisitos, reconocer la condición familiar y expedir la acreditación.