La edad de jubilación es una de las principales preocupaciones de los trabajadores españoles que se acercan al final de su vida laboral.

La edad de jubilación es una de las principales preocupaciones de los trabajadores españoles que se acercan al final de su vida laboral. Aunque muchas personas esperan alcanzar los años de cotización necesarios para retirarse, otras optan por continuar con su actividad profesional después de cumplir la edad ordinaria de jubilación para mejorar sus ingresos futuros.

En España, la Seguridad Social reconoce esta posibilidad mediante la denominada jubilación demorada, una modalidad que permite aumentar la pensión de quienes deciden prolongar voluntariamente su vida laboral y cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

Este mecanismo contempla distintas recompensas económicas. Entre ellas destaca un incremento del 4% de la pensión por cada año completo de retraso, aunque también existen alternativas que permiten recibir una cantidad a tanto alzado o combinar ambas opciones.

Trabajar después de la edad de jubilación tiene recompensa: la Seguridad Social permite aumentar la pensión un 4% por año Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto aumenta la pensión por retrasar voluntariamente la jubilación

La Seguridad Social establece que los trabajadores que accedan a la jubilación demorada pueden elegir un complemento económico calculado sobre su pensión. En la modalidad porcentual, cada año completo de demora supone un incremento del 4% sobre la cuantía inicial de la prestación.

Por ejemplo, una persona a la que le corresponda una pensión de 1500 euros mensuales podría obtener los siguientes importes, bajo el supuesto de que mantiene la misma base de cálculo:

Años completos de demora Incremento acumulado Pensión mensual 1 año 4% 1560 euros 2 años 8% 1620 euros 3 años 12% 1680 euros 4 años 16% 1740 euros 5 años 20% 1800 euros

Estas cantidades tienen carácter ilustrativo y corresponden a la modalidad porcentual. El importe definitivo depende del cálculo individual de la pensión y de los límites legales aplicables.

Además, desde el 1 de abril de 2025, la regulación permite reconocer un 2% adicional por periodos de demora superiores a seis meses e inferiores a un año, una vez completados los dos primeros años de retraso.

La normativa también contempla la posibilidad de recibir un pago único, cuya cuantía depende de los años cotizados y de la pensión reconocida, o elegir una fórmula mixta que combine el incremento porcentual con una cantidad a tanto alzado.

Qué requisitos deben cumplir los trabajadores para acceder a la jubilación demorada

Para acceder a los incentivos de la jubilación demorada, los trabajadores deben haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación que les corresponda y reunir el período mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva.

Imagen ilustrativa de una pensionista sentada frente a un escritorio en una oficina en su hogar revisando su jubilación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En 2026, la edad ordinaria de jubilación en España es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados, mientras que para el resto se sitúa en 66 años y diez meses. A partir de la edad que corresponda en cada caso, los trabajadores pueden prolongar voluntariamente su actividad profesional.

Según el artículo 210.2 de la Ley General de la Seguridad Social, el complemento económico se reconoce cuando el trabajador retrasa el acceso a su pensión después de cumplir los requisitos legales. La regulación también permite elegir entre las diferentes modalidades de incentivo.

Además, una reforma que entró en vigor el 28 de agosto de 2026 actualizó las condiciones de la opción mixta, que combina el incremento de la pensión con un pago único. Esta modalidad exige al menos dos años completos de demora y permite incorporar determinados períodos adicionales de seis meses al cálculo.