Heredar una vivienda en España puede parecer un alivio económico o patrimonial. Sin embargo, cuando la casa se encuentra alquilada, dicho inmueble conlleva un contrato y derechos que no se extinguen automáticamente con el fallecimiento del propietario anterior.

Este escenario es más común de lo que se podría imaginar y plantea interrogantes sobre si el heredero tiene la facultad de exigir la salida inmediata del inquilino o si por el contrario debe respetar el contrato existente. La respuesta a esta cuestión depende de la normativa de arrendamientos urbanos y del proceso sucesorio que la legislación española establece tras una herencia.

Despedida a la Ley de Sucesiones en Argentina: los herederos no recibirán los bienes aunque haya testamento (foto: archivo)

Qué pasa con el contrato de alquiler al heredar una vivienda

Cuando una persona hereda una vivienda que se encuentra arrendada, el contrato de alquiler no se extingue con la defunción del anterior propietario. La normativa actualmente vigente en España establece que el contrato de arrendamiento se mantiene válido bajo las mismas condiciones acordadas originalmente, lo que implica que el heredero asume la posición de arrendador y debe acatar la duración y los términos definidos.

Esto significa que el inquilino tiene el derecho de permanecer en la vivienda hasta la culminación del contrato sin que el nuevo propietario tenga la potestad de ejecutar un desalojo inmediato por el único hecho de haber heredado. El contrato sigue en vigencia exactamente igual que si no se hubiera producido ninguna alteración en la titularidad.

En la práctica, el heredero está obligado a informar al arrendatario sobre el cambio de propietario y proporcionar los datos bancarios o el método correspondiente para el pago de la renta. Aunque no siempre se considera obligatorio desde una perspectiva legal, comunicar el cambio formaliza la relación jurídica y previene conflictos en el futuro.

¿Es posible recuperar la vivienda heredada antes del fin del contrato de alquiler?

Una de las interrogantes más comunes es si el heredero puede recuperar la vivienda antes de que finalice el plazo estipulado en el contrato de arrendamiento. En términos generales, la respuesta es negativa si el contrato se encuentra en vigencia.

De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, los derechos del inquilino gozan de protección legal y no se ven afectados por el fallecimiento del propietario, por lo tanto, el heredero no puede exigir la desocupación mientras el contrato siga en vigor.

Existen algunas excepciones puntuales que permiten la recuperación de la vivienda, aunque estas son limitadas y sujetas a requisitos específicos:

Si el contrato alcanza su fecha natural de vencimiento y no hay obligación de renovación, el heredero puede optar por no prorrogarlo y solicitar que el inquilino abandone la vivienda conforme a los plazos legales establecidos.

En ciertas circunstancias, el propietario (o el heredero) puede recuperar el inmueble si lo requiere para uso propio o de familiares cercanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales de antelación y notificación previstos por la legislación.

No obstante, estas situaciones no otorgan un derecho automático de desalojo y su aplicación requiere un examen caso por caso, considerando lo acordado en el contrato y la duración restante.

¿Se puede vender o trasladar una vivienda con inquilino?

Los herederos que reciben una vivienda alquilada tienen la posibilidad de disponer de ella. La propiedad puede ser vendida, hipotecada o traspasada, siempre que se respeten los derechos del arrendatario. En el caso de una venta, el contrato de alquiler se subroga al nuevo comprador, de manera que la situación del inquilino permanece igual bajo el mismo contrato.

Antes de proceder con la venta, el heredero debe finalizar los trámites de aceptación de la herencia, tales como la escritura notarial de aceptación, el pago del impuesto de sucesiones y la inscripción de la vivienda a su nombre en el Registro de la Propiedad. Sin estos procedimientos previos, la venta no puede realizarse de manera legal.

La presencia de inquilinos puede impactar en el valor de mercado de la vivienda, dado que quienes adquieren la propiedad son conscientes de que no podrán ocuparla de inmediato ni disponer de ella sin cumplir con los términos del contrato vigente.