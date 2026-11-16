El artículo 17 del Reglamento General de Circulación obliga a los conductores a estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos, y el artículo 18 a mantener su libertad de movimientos y la atención permanente.

Comer mientras conduces no está prohibido de forma específica por el Reglamento General de Circulación, pero eso no significa que esté permitido en cualquier circunstancia. El conductor debe mantener el control del vehículo, la libertad de movimientos y la atención permanente a la conducción.

Por eso, comer, beber o hacer otra actividad puede sancionarse si afecta al control del vehículo o provoca una distracción.

¿Qué dice el Reglamento sobre comer al volante?

No existe una prohibición específica. El artículo 17 del Reglamento General de Circulación obliga a los conductores a estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos, y el artículo 18 a mantener su libertad de movimientos y la atención permanente.

Llevar comida en el coche o comer un bocado no es automáticamente una infracción. La conducta se vuelve sancionable cuando impide cumplir esas obligaciones.

La DGT señala que, al comer o beber, una mano queda ocupada, lo que supone un riesgo y podría considerarse conducción negligente.

¿Por qué comer puede ser peligroso?

El problema principal es la distracción. Comer exige retirar una mano del volante, abrir un envase o mirar hacia otro lado, y si la comida se cae puede haber una reacción brusca. La DGT señala que, al comer o beber, una mano queda ocupada, lo que supone un riesgo y podría considerarse conducción negligente.

¿Cuándo llega la multa de 200 euros?

La conducción negligente es una infracción grave según la Ley de Tráfico, con una multa de 200 euros. No se sanciona el hecho de comer, sino conducir sin la diligencia, precaución y atención necesarias.

Con beber ocurre lo mismo: la DGT puso como ejemplo a un conductor que suelta las dos manos del volante para tomar una bebida, que según cómo se valore puede ser una infracción leve o negligente.

A diferencia del móvil, que tiene sanciones concretas, no existe una “multa por comer” automática. La DGT recomienda evitar estas actividades con el vehículo en marcha y aprovechar las paradas para comer, beber o fumar.