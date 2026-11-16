Los abuelos asumieron durante años los gastos de alojamiento, manutención y educación de sus tres nietos.

Durante años, una pareja de abuelos de Madrid pagó la manutención, el alojamiento y la educación de sus tres nietos. Cuando la abuela falleció en 2017, su testamento abrió una disputa familiar: había ordenado que esos gastos se tuvieran en cuenta al calcular la parte de su herencia que correspondía al padre de los niños. Su hijo impugnó la cláusula y el caso llegó al Tribunal Supremo.

En la sentencia 1542/2026, de 1 de octubre, la Sala de lo Civil avaló que se computaran esas cantidades en el reparto. El tribunal consideró que los abuelos habían cubierto una obligación que correspondía al padre, que podía mantener a sus hijos.

La abuela fijó en su testamento un mínimo de 300 euros mensuales por cada nieto desde que cumplió 12 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para aplicar ese criterio, el Supremo no exige que un juez hubiera fijado antes una pensión de alimentos.

Qué decía el testamento sobre los 300 euros mensuales por nieto

Los tres hermanos tenían 10, 7 y 4 años cuando murió su madre en 1994. El padre se instaló con ellos en casa de sus propios padres y se marchó en 1998. Los niños se quedaron con los abuelos, que siguieron a cargo de sus gastos hasta después de que alcanzaran la mayoría de edad, sin que constara una aportación económica del progenitor.

En su testamento, la abuela dispuso que se imputaran a la legítima de su hijo los gastos asumidos desde que cada nieto cumplió 12 años, por un mínimo de 300 euros mensuales por cada uno.

El albacea tomó esa cifra como referencia para calcular la partida de manutención. El testamento también recogía una partida distinta por una deuda bancaria del padre que sus progenitores habían pagado.

Por qué los gastos de los nietos se descuentan de la parte que hereda el padre

La operación se conoce como colación hereditaria. Al repartir la herencia, permite tener en cuenta lo que un heredero forzoso recibió gratuitamente en vida de la persona fallecida cuando concurre con otros herederos de la misma condición.

En este caso, el beneficio para el padre consistió en que sus progenitores afrontaron gastos que le correspondían a él.

El Código Civil excluye, con carácter general, los gastos de alimentos y educación de la colación. En este caso, la Sala aplicó el artículo 1043, que permite computar las cantidades destinadas a pagar deudas de un hijo. Los abuelos habían asumido voluntariamente el coste de mantener a los menores mientras el padre podía cumplir su obligación. El deber de los abuelos de prestar alimentos es subsidiario respecto del de los progenitores.

¿Hace falta que un juez haya fijado antes una pensión de alimentos?

La Audiencia Provincial de Madrid había excluido del reparto la partida de manutención. Entendió que hacía falta una resolución anterior que reconociera el derecho de los hijos a recibir alimentos y estableciera su importe. El Supremo revocó esa decisión y confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia.

El Supremo avaló que los gastos se computaran en la parte que el padre recibe de la herencia de su madre. Fuente: shutterstock Shutterstock

La Sala explicó que el deber de mantener a los hijos nace de la ley. Para el reparto hereditario, pueden computarse los gastos que se acredite que los abuelos asumieron en lugar del progenitor obligado, aunque la cuantía de una pensión nunca se hubiera fijado judicialmente. Los 300 euros mensuales procedían del testamento de esta familia.