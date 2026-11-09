Félix Maradiaga, dirigente opositor nicaragüense, y el rey Felipe VI. España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 6 de noviembre de 2026 siete reales decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a siete personas. Los textos fueron aprobados tras la deliberación del Consejo de Ministros del 3 de noviembre y están fechados el día siguiente.

Entre los beneficiarios hay dirigentes políticos y personas vinculadas a distintos países de América. El grupo incluye a dos ciudadanos nicaragüenses, además de una exministra colombiana, una exembajadora estadounidense y un opositor venezolano.

El Rey concede la nacionalidad española a siete personas

Las siete concesiones corresponden a Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Umanzor López Baltodano, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, Stefano Mandozzi, Julissa Reynoso Pantaleón, Hernando de Jesús Herrera Mercado y Marco Aurelio Quiñones Gómez. El BOE difundió cada caso por separado en su edición del 6 de noviembre.

En todos ellos se aplicó la carta de naturaleza, una vía excepcional para adquirir la ciudadanía. Los reales decretos señalan que la concesión obedece a las circunstancias excepcionales de cada persona y que producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil.

¿Quiénes son las personas que recibieron la nacionalidad?

Uno de los casos más destacados es el de Félix Maradiaga, dirigente opositor nicaragüense. España le concedió la nacionalidad después de que el Gobierno de Daniel Ortega le retirara la ciudadanía nicaragüense y lo dejara en situación de apatridia. También la recibió Umanzor López Baltodano, otro ciudadano de Nicaragua.

Entre los demás beneficiarios está Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, exministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Figura asimismo Julissa Reynoso Pantaleón, que fue embajadora de Estados Unidos en España y Andorra. El grupo se completa con el opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones Gómez, además de Stefano Mandozzi y Hernando de Jesús Herrera Mercado.

El gobierno de Daniel Ortega privó de la ciudadanía a Maradiaga y lo dejó en situación de apatridia. EFE/ Ronald Peña R.

¿Qué es la nacionalidad por carta de naturaleza?

Esta fórmula permite otorgar la ciudadanía española cuando concurren circunstancias excepcionales. La decisión no depende solo de cumplir un período de residencia, sino que tiene carácter discrecional, o “graciable”, y se tramita a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Quien opta por la vía ordinaria, en cambio, debe reunir la documentación exigida y evitar los motivos de rechazo más habituales.

En los siete reales decretos, el texto oficial comienza con la propuesta del ministro y la referencia a la deliberación del Consejo de Ministros. Después aparece la fórmula por la que Felipe VI concede la nacionalidad por carta de naturaleza y fija la vecindad civil de Derecho común.

En el caso de los nicaragüenses, la concesión se enmarca en una medida que España aplica a personas que perdieron su nacionalidad por decisión de las autoridades de su país. De acuerdo con EFE, más de 200 nicaragüenses que perdieron la suya recibieron la nacionalidad española por esta vía, entre ellos políticos, activistas, periodistas, religiosos y defensores de los derechos humanos.